Jennifer Aniston ve Brad Pitt yıllar sonra aynı karede

2005 yılında boşanan Hollywood'un en ünlü çiftlerinden biri olan Jennifer Aniston ve Brad Pitt, dün akşam gerçekleştirilen SAG Ödülleri'nde ayrılık sonrası ilk kez aynı karede görüntülendi.

Dün akşam düzenlenen SAG Ödülleri'nde ise yıllar sonra bir ilk gerçekleşti. 2000 yılında evlenen ve 2005 yılında boşanan Jennifer Aniston ve Brad Pitt, dün akşam gerçekleştirilen törende ayrılık sonrası ilk kez beraber görüntülendi.

The cutest moment of the night? Brad Pitt made sure to catch Jennifer Aniston's #SAGAwards win backstage pic.twitter.com/bfOF2M3wEe — The Hollywood Reporter (@THR) January 20, 2020

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Brad Pitt'in rol arkadaşı Angelina Jolie ile ilişki yaşamasının ardından ayrılan çift, 2005 yılından beri ilk defa kameraların önünde birbirlerine sarılıp gülümsedi.

Cause of death: Brad Pitt holding Jennifer Aniston’s hand at the #SAGAwards. pic.twitter.com/D7Gmdh6cxq — Avery Thompson (@avery__thompson) January 20, 2020

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Dikkat çeken görüntülerin birinde, Pitt'in 50 yaşındaki oyuncunun kolunu tutarken, Aniston Pitt'in göğsüne dokunuyor.

Brad Pitt and Jennifer Aniston shared a moment behind the scenes at the #SAGawards! pic.twitter.com/wqMKw1m01i — Entertainment Weekly (@EW) January 20, 2020

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Pitt, “Once Upon a Time in … Hollywood” filmindeki rolünden En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alırken Aniston “The Morning Show' dizisineki rolü için En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

so much of me does not want to support a Brad and Jen renaissance (the lies! the infidelity!) but... we unfortunately have to stan this #SAGAwards reunion pic.twitter.com/k5nj1VpwoD — Jenna Amatulli (@ohheyjenna) January 20, 2020

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15 yıldır ayrılan çift bu süre boyunca arkadaş kaldı. Pitt geçen sene Aniston'ın 50. yaş günü partisinde de görüldü anca eski eşiyle aynı kareye girmedi.

Brad Pitt ve Jennifer Aniston 2000-2005 yılları arasında evli kalmış, Brad Pitt'in rol arkadaşı Angelina Jolie ile aşk yaşaması sonrasında ise boşanmışlardı.