Orta Çağ'ın en önemli eserlerinden bir restore edildi, sonuç herkesi korkuttu

Orta Çağ Avrupası’nın en önemli sanat eserlerinden biri olarak kabul edin Ghent Altar Panosu’nda yer alan ve uzun çalışmalar sonra tekrar gün yüzüne çıkarılan kuzu figürü, yapılan restorasyon sonucu sanat dünyasını şoka uğrattı. Kuzunun, insan gözüne aşırı derecede benzeyen gözleri 'kabus gibi' yorumlarına yol açtı.

Belçika'nın Gent kentinde bulunan St. Bavo Katedrali'nde yer alan, 1432 yılında Jan ve Hubert van Eyck kardeşler tarafından yapılan Ghent Altar Panosu restorasyonu sanat dünyasının gündemine bomba gibi düştü.

Yapılan restorasyon sonucu, panonun merkez panelindeki ‘kurban edilmiş kuzu’ figürünün daha canlı, daha detaylı, daha büyük ve en kötüsü aşırı derecede insanlara benzeyen gözleri de ortaya çıktı.

Uh, so apparently they restored the Ghent Altarpiece and pic.twitter.com/JljwfEZlzu — Fʀ. A. J. D. Sᴄʜʀᴇɴᴋ (@frajds) January 20, 2020

'Karikatür gibi, kabus...'

Smithsonian Enstitüsü tarafından yayımlanan dergide figür için ‘korku verecek derecede insansı’ yorumu yapıldı. Diğer ‘restorasyon’ skandallarının aksine profesyonel bir ekip tarafından yürütülen bu çalışmayla eserin orijinal haline döndürüldüğüne dikkat çekildi.

Restorasyon ekibinin başında yer alan Hélène Dubois, figürü 'karikatür gibi' diye niteledi ve "Bu herkes için bir şok oldu. Erken Hollanda sanatında daha önce buna benzer bir şey hiç gözlemlenmedi" ifadelerini kullandı.

Belçika Kraliyet Kültürel Miras Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, “Bu sonucu açıklayabilecek bir kelime yok” denildi.

© AFP 2019 / JOHN THYS Ghent Altar Panosu'ndaki kuzunun üzerine 1150’de farklı bir sanatçı tarafından tekrar çizim yapılmıştı.

Kuzunun restorasyon öncesi ve sonrasını gösteren fotoğraflar sosyal medyada da yayıldı, kullanıcılar ‘kabus gibi’ yorumunda birleşti.

Ghent Altar Panosu, yağlıboya kullanılan ilk büyük eser sayılıyor. Panonun, ‘Kuzunun Geri Dönüşü’ başlıklı bir etkinlikle 24 Ocak’ta görücüye çıkması planlanıyor.

Panodaki kuzunun üzerine 1150’de farklı bir sanatçı tarafından tekrar çizim yapılmıştı. Yüz yıllar boyunca saklı olan orijinal kuzu, titiz çalışmalar sonucunda 2018 yılında tekrar gün yüzüne çıkmıştı.