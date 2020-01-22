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14:27 22 Ocak 2020
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    Haluk Bilginer-Cansu Dere, Şahsiyet

    Şahsiyet'in Meksika uyarlaması için düğmeye basıldı

    © Fotoğraf : Twitter
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    Haluk Bilginer'in Agâh Beyoğlu performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandığı, Puhutv’nin Şahsiyet dizisinin Meksika uyarlaması için düğmeye basıldı.

    Puhutv'nin fenomen dizisi Şahsiyet’in Meksika uyarlaması için hazırlıklar tamamlandı. Ay Yapım ve Viacom International ortak yapımcılığında çekilecek uyarlamanın çekimlerine Şubat ayında başlanacak.

    Türkiye’nin Meksika’da uyarlanacak ilk dizisi olacak projenin içeriği geçtiğimiz gün uluslararası içerik sektörünün en prestijli organizasyonları arasında gösterilen NATPE Miami Fuarı’nda açıklandı.

    Farklı şehirlerde çekilecek

    NTV'nin aktardığına göre, Meksika’nın farklı şehirlerinde çekilecek ve 'El Asesino Del Olvido' (Before I Forget) adını taşıyacak dizinin başrollerinde ülkenin sevilen oyuncuları Damian Alcazar ve Paulina Gaitan yer alacak.

    İlk bölümleri Uluslararası Emmy ödülü sahibi, ülkemizde de El Chapo dizisiyle bilinen Meksikalı yönetmen Ernesto Contreras tarafından çekilecek dizi Alzheimer teşhisi konan Pascual’ın geçmişte yaşanan bir suçun peşine düşmesi ve bu esnada gizemli ölümlerin faillerini araştıran Jimena ile yollarının kesişmesini anlatacak.

    Meksika’nın dünya televizyonlarında başarılı yapımlarda yer almış çok sevilen ödüllü oyuncusu Damian Alcazar, Türkiye’de A Wonderful World, The Perfect Dictatorship, The Chronicles of Narnia: Prince Caspian, The Dandy, ve Narcos gibi çok sevilen projelerdeki başarılı oyunculuğuyla tanınıyor.

    Damian Alcazar
    © AFP 2019 / Alberto E. Rodriguez
    Damian Alcazar

    Kariyerine 12 yaşındayken başlayan ve Cappadocia, The Good Girls gibi pek çok uluslararası yapımda rol alan genç ve başarılı oyuncu Paulina Gaitan ise ülkemizde en çok Narcos dizisinde canlandırdığı Tata Escobar karakteriyle hafızalarda yer etmiş bir isim.

    © AFP 2019 / Alberto E. Rodriguez
    Paulina Gaitan

    10 bölümden oluşacak

    Dizinin uyarlamasının ilk adımları geçtiğimiz yıl atıldı. 10 bölüm olarak tasarlanan El Asesino Del Olvido’nun trailer’ı geçtiğimiz Nisan ayında Meksikalı oyuncuların katılımıyla İstanbul’da çekilmişti. Onur Saylak’ın yönetmenliğinde çekilen bu trailer ise ilk defa, uluslararası içerik sektörü için önemli organizasyonlardan biri olan LA Screenings 2019’da sunulmuştu.

    Yayın tarihi net değil 

    Şahsiyet’in senaryo yazarı Hakan Günday ve yönetmeni Onur Saylak’ın da uyarlamasına katkıda bulunduğu dizinin çekimlerine Şubat ayında başlanacak. Nisan ayında çekimlerinin tamamlanmasının planlandığı dizinin yayın tarihi henüz net değil.

    Ay Yapım ve yakın zamanda dünyanın en büyük medya kuruluşlarından CBS ile birleşen Viacom International Studios’un ortak yapımcılığında gerçekleşecek projenin tüm Amerika ve İspanya dışındaki ülkeler için distribütörlüğünü ise Madd TV üstlenecek.

    'Tüm zamanlar' listesinde

    Şahsiyet, güçlü oyuncu kadrosu ve özgün senaryosuyla izleyicilerin büyük beğenisini toplamış ve pek çok ödülün yanısıra IMDb’nin tüm zamanların en iyi dizileri listesinde de yerini almıştı.

    Dünyada 20’den fazla ülkeye satılan ve Berlin TV Series Festival, European Cinematography Awards ve MedyaTablet Awards gibi prestijli organizasyonlardan da ‘en iyi dijital dizi’ ödüllerine layık görülen Şahsiyet son olarak geçen Kasım ayında başrol oyuncusu Haluk Bilginer’e verilen Uluslararası Emmy Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’yle de gündeme gelmişti.

    Etiketler:
    Dizi, Meksika, puhu TV, Emmy Ödülleri, Haluk Bilginer, Şahsiyet
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