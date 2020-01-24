Cem Yılmaz'dan Beyaz TV'ye: 'İlluminatiye şifreli gönderme' diyor adam abi

Komedyen Cem Yılmaz, Beyaz TV'de kendisi hakkında yapılan ve 'Cem Yılmaz'dan illuminatiye şifreli gönderme mi?' başlığıyla ekrana getirilen haberi tiye aldı. Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Yılmaz, "İlluminatiye şifreli gönderme diyor adam abi. Ya dostlar sana, bana değil bunlar masumu, safı, bir grup milleti kandırmak, zekasını küçümsemek, aşağılamak değil de ne? Size bir şey diyeyim mi? Benim milletimi böyle şeylerle oyalayan, kesin bizim milletten değil. Kesin" ifadesini kullandı.

İlluminatiye şifreli gönderme diyo adam abi :)Ya dostlar sana bana değil bunlar masumu, safı ,bir grup milleti kandırmak zekasını küçümsemek ,aşagılamak değil de ne :) Size bişey diyeyim mi benim milletimi böyle şeylerle oyalayan kesin bizim milletten değil ! Kesin pic.twitter.com/IFg1dJZjnB — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) January 23, 2020

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