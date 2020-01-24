RTÜK TRT dizisine teşekkür etti: Sergilediğiniz sahneler bizlere 'İşte budur' dedirtmeyi başardı

Bazı dizilere büyük cezalar veren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TRT1'de yayınlanan 'Kalk Gidelim'e teşekkür etti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Ortaya koyduğunuz konular, seçtiğiniz karakterler ve sergilediğiniz sahneler bizlere ‘İşte budur’ dedirtmeyi başardı" ifadesini kullandı.

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu'nun aktardığına göre, seyirci şikayetleri ve izleme biriminin raporları doğrultusunda bazı dizilere büyük cezalar veren Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TRT1'de yayınlanan 'Kalk Gidelim'e teşekkür mektubu gönderdi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, projenin yapımcısı Eyüp Üstün’e gönderdiği mektupta şunları kaydetti:

“Devlet televizyonumuzda yayınlanan ‘Kalk Gidelim’ isimli yapımınız keyifle takip edilen, nadide bir aile dizisidir. Malumunuz, aileye değer veren, yücelten yapımların artırılması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Sizi ve firmanızı, aile hassasiyetini gözeterek ekrana taşıdığınız bu diziden dolayı RTÜK olarak takdir ediyoruz. Aile ve çocuk dostu yapımları destekleme kararımızı alırken ‘Kalk Gidelim’ benzeri dizileri hayal etmiştik. Daha destek projemizi devreye almadan sizlerin gönüllü olarak böyle bir yapımı izleyicinin beğenisine sunmasından dolayı zat-ı alinizi tebrik ediyorum. Milli ve manevi değerlerimizi korumak adına ortaya koyduğunuz konular, seçtiğiniz karakterler ve sergilediğiniz sahneler bizlere ‘İşte budur’ dedirtmeyi başardı. Aile ve toplumsal değerler konusundaki hassasiyetiniz için teşekkür ederiz.”