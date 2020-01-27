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09:21 27 Ocak 2020
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    62. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: Geceye Billie Eilish damga vurdu

    © REUTERS /
    Kültür & Sanat
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    Müzik dünyasının 'Oscar'ı olarak bilinen Grammy Ödülleri'nin sahiplerini bulduğu törende 18 yaşındaki Billie Eilish, yılın kaydı, yılın albümü, yılın şarkısı başta olmak üzere 5 dalda ödül aldı.

    62. Grammy Ödülleri, Los Angeles'ta Staples Center'da düzenlenen törende sahiplerini buldu. Sunuculuğunu ABD'li şarkıcı Alicia Keys'in yaptığı törenin açılışında helikopter kazasında hayatını kaybeden ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant da anıldı.

    Pop şarkıcısı Lizzo, açılıştaki performansına "Bu gece senin için Kobe" sözleriyle başladı.

    Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama da Grammy Ödülü'ne layık görüldü. Michelle Obama'nın 'Becoming' adlı kitabının sesli versiyonu 'En İyi Sözsel Albüm' ödülünü aldı.

    Tören öncesi katılımcılar kırmızı halıda siyasi mesajlar da verdi. Model ve oyunculuk yapan Megan Pormer'in ABD ve İran bayraklarından yapılan ve üzerinde "İran ile savaşa hayır" yazan elbisesi ve şarkıcı ve söz yazarı Joy Villa'nın üzerinde 'Trump 2020' yazan kırmızı elbisesi dikkati çekti.

    ​62. Grammy Ödülleri'nin kazananları şöyle:

    • Yılın Kaydı: Bad Guy (Billie Eilish)
    • Yılın Albümü: When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Billie Eilish)
    • Yılın Şarkısı: Bad Guy (Billie Eilish)
    • En İyi Yeni Sanatçı: Billie Eilish
    • En İyi Pop Vokal Albümü: When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Billie Eilish)
    • Yılın Prodüktörü: Finneas
    • En İyi Rap Albümü: Igor (Tyler, the Creator)
    • En İyi Rap Şarkısı: A Lot (Jermaine Cole, Dacoury Natche, 21 Savage, & Anthony White
    • En İyi Rap/Sung Performansı: Higher ( DJ Khaled Featuring Nipsey Hussle & John Legend)
    • En İyi R&B Albümü: Ventura (Anderson .Paak)
    • En İyi Country Albümü: While I'm living (Tanya Tucker)
    • En İyi R&B Şarkısı: Say So (PJ Morton Featuring JoJo)
    • En İyi Solo Pop Performansı: Lizzo (Truth Hurts)
    • En İyi Grup Pop Performansı: Lil Nas X ve Billy Ray Cyrus (Old Town Road)
    • En İyi Geleneksel Pop Vokal Albümü: Look Now (Elvis Costello & The Imposters)
    • En iyi R&B Performansı: Come Home (Anderson .Paak Featuring André 3000)
    • En İyi Geleneksel R&B Performansı: Lizzo (Jerome)
    • En İyi Dans Kaydı: Got To Keep On (The Chemical Brothers) 
    • En İyi Rock Performansı: This Land (Gary Clark Jr)
    • En İyi Rock Şarkısı: This Land (Gary Clark Jr)
    • En İyi Rock Albümü: Social Cues (Cage the Elephant)
    • En İyi Alternatif Müzik Albümü: Father of the Bride (Vampire Weekend)
    • En İyi Country Şarkısı: Bring my flowers (Tanya Tucker)
    • En İyi Grup Country Performansı: Dan + Shay (Speechless)
    • En İyi Caz Vokal Albümü: 12 Little Spells (Esperanza Spalding)
    • En İyi New Age Albümü: Wings (Peter Kater)
    • En İyi Folk Albümü : Patty Griffin, Patty Griffin
    • En İyi Film Müziği: Homecoming (Beyonce)
    • En İyi Klip: Old Town Road (Lil Nas X)
    Etiketler:
    İran, ABD, Donald Trump, Barack Obama, Michelle Obama, Kobe Bryant, Los Angeles, Billie Eilish, Oscar, Grammy Ödülleri
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