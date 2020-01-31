Yönetmen Oliver Stone: ABD, kötülük imparatorluğudur

Son zamanlarda Venezüella, Ukrayna ve Edward Snowden meseleleri başta olmak üzere ABD hükümetinin hem yurtiçinde hem de yurtdışındaki şüpheli faaliyetlerini yansıtan belgeselleriyle öne çıkan ünlü Amerikalı yönetmen Oliver Stone, ülkesini 'kötülük imparatorluğu' olarak nitelendirdi.

Oscar ödüllü Amerikalı yönetmen Oliver Stone, Russia Today (RT) kanalına verdiği röportajda ülkesinin hasmane faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Stone, "Üzülerek söylemem gerekiyor ki -çünkü ülkemi seviyorum- kötülük imparatorluğu haline geldik. Sıradan insanlar için, reform isteyenler için, bir şeyleri değiştirmek isteyenler için kötülüğün gücü olduk. İnsanlar için... İnsanlar için! Sıradan insanlar için! Bunun hiçbir işe yaramayacağını biliyorum" ifadelerini kullandı.

'Kötülük imparatorluğu' kavramı ilk olarak eski ABD başkanlarından Ronald Reagan'ın Sovyetler Birliği ve ülkesi arasındaki silahlanma yarışına atıfta bulunduğu konuşmasında dile getirilmişti.

Stone, röportajında "Reagan'ın Rusya hakkında söyledikleri bizim için geçerli" dedi.

Öte yandan Stone, Hollywood yapımcılarının kendisini ana akım savaş yanlısı anlatıyı terk ettikten sonra 'ekonomik sansüre' tabi tuttuğu belirtti:

"Hollywood, 2001'den bu yana çok değişti. Daha çok sansür uygulanmaya başladı. Ordu, CIA gibi kurumların tasvirleri daha öncelikli. Bütçeleri düşürebilirsiniz... Diyelim ki Amerikan ordusunu eleştiren, Irak savaşı hikayesi veya İran'da son zamanlarda yaşanan bir korku hikayesi alarak bir film yapmak istiyorsunuz. Bu tür hikayeleri işliyorsanız, hayata geçmeyecek demektir."

"Şuan sansür yalnızca Amerikan film endüstrisini etkileyen bir şey değil" diye ekleyen Stone, "Amerikan medyasını okuyabilirim ama hepsi aynı şeyleri söylüyor. İran ve Çin'den haber almıyorsunuz, (Kuzey) Kore'den haber almıyorsunuz, Venezüella'dan haber almıyorsunuz, onların görüşlerinden haberdar değilsiniz" ifadelerini kullandı.

Denizaşırı askeri harekatları destekleyen yeni muhafazakarlara ilişkin de yorumda bulunan yönetmen "Onlar eski moda düşünce tarzında savaş çığırtkanlarıdır" dedi.

Stone "ABD'de partiler yok, küçük partiler dışında 'Neden savaşlara giriyouz?' diyebilecek demokratik bir ses yok" diye konuştu.

'Clinton ve Biden, Dick Cheney kadar savaş yanlısı'

2020 başkanlık seçimlerine dair değerlendirmede bulunan yönetmen, "Demokrat taraftaki bir ya da iki kişi dışında büyük adaylardan hiçbirini duymuyorum ama kazanma şansları yok" diye kaydetti.

Stone, "Başka bir deyişle, Hillary Clinton ve Joe Biden; herhangi bir Cumhuriyetçi kadar, Dick Cheney kadar savaş yanlısı. Sadece yöntemleri farklı" diyerek, ABD'de gücünü koruyan gerçek bir solun kalmadığını ifade etti.

Tüm mücadelenin sağ içinde yaşandığını kaydeden Stone, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in kendisiyle yaptığım röportajlarda da söylediği gibi, kimin ABD Başkanı olduğu fark etmiyor" dedi.

En çok 'Platoon' ve 'Wall Street' filmleriyle tanınan Stone, ABD dış politikasını, özellikle de Ortadoğu'daki silahlı çatışmalara karışmasını uzun zamandır eleştiriyor.