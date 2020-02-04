Parazit filminin başrol oyuncusu: Zengin olduğunuzda cömert davranmak daha kolay

Son dönemin en çok konuşulan ve ödülleri toplayan Parazit filminin başrol oyuncularından Song Kang-ho, filmde anlatılan sınıf farkına dair “Zengin olduğunuzda cömert davranmak daha kolay ve iyi olmak gibi tercüme ediliyor. Daha az varlıklıysanız, cömert olmak isteseniz bile, bu oldukça zor” ifadelerini kullandı.

Yoksul ve zengin iki farklı ailenin kesişen hikâyesiyle sınıf farkına değinen 'Parazit' filminin başrol oyuncularından Song Kang-ho, bu konuda düşündüklerini Independent’a anlattı.

Filmde yoksul ailenin babası Kim Ki-taek rolünde olan Song, bir sahneyle bunu özetledi.

Filmin bir sahnesinde Kim ailesi zengin işverenlerinden bahsederken, anne Ki-taek “Zengin olmasına rağmen tatlı bir kadın” yorumunu yapıyor. Baba Kim ise “Tatlı, çünkü zengin” diye karşılık veriyor.

“Bu kelime oyunu gibi görünebilir ama kritik bir nokta” diyen Song, “Zengin olduğunuzda cömert davranmak daha kolay ve bu, iyi olmak gibi tercüme ediliyor. Daha az varlıklıysanız, cömert olmak isteseniz bile, bu oldukça zor” ifadelerini kullandı.

'Bodrum katı hem umudu, hem çaresizliği temsil ediyor'

Filmde yoksul ailenin oturduğu küçük, karanlık bir bodrumla zengin ailenin oturduğu, mimari harika sayılabilecek geniş ve gözalıcı eve işaret eden Song, “Bu inanılmaz bir sembolizm. Bodrum katı umudu temsil ettiği gibi aynı zamanda çaresizliği de gösteriyor. Yarınız yukarıda, yani sınıf atlama potansiyeli var ama aynı zamanda tam anlamıyla bodruma inme ihtimali de var. İşte film bu ironiyle uğraşıyor ve ben bunu çok güçlü buluyorum” dedi.

'Ortada çok güçlü bir şey var ama onu göremiyorsunuz'

Song, filmde bir metafor olarak kullanılan, sınıflar arasındaki en aşılmaz fark gibi sunulan ‘yoksulluğun kokusu’ durumuna da değindi.

Ünlü oyuncu, “Koku görünmez bir şey. Bu filmdeki korku da burada yatıyor. Çünkü ortada çok güçlü bir şey var ama onu göremiyorsunuz, fakat ilişkiyi de bu belirliyor” yorumunu yaptı.

© Fotoğraf : IMDB Song Kang-ho, Parazit filminde yoksul ailenin babası Kim Ki-taek rolünü oynuyor.

'Her karakter birer parazit'

Zengin Park ailesini kötü görmediğini, aslında filmde ‘kötü adam’ olmadığını savunan Song Kang-ho, “Peki parazit kim?” sorusuna da şu yanıtı verdi; “Bence bazı bakımlardan her karakter birer parazit. Zengin aile şoförlerine, hizmetçilerine ve diğer insanlara dayanıyor, yani bir bakıma onlar da parazit. Yani belli bir karaktere parazit diyemem, bence herkes öyle. Bu, nasıl birlikte yaşayabileceğimiz, insanların nasıl sembiyotik (bağımlı,ortak) ilişkiler inşa edebileceği üzerine bir film. Birilerine işaret edip onu parazit olarak niteleyen bir film değil.”

Ödülleri topluyor

Güney Koreli yönetmen ve senarist Bong Joon-ho'nun filmi Parazit, Cannes'da Altın Palmiye kazanan ilk Güney Kore yapımı oldu, altı dalda Oscar'a da aday gösterildi.

Film ayrıca Altın Küre En İyi Yabancı Dilde Film Ödülü'nü kazandı. BAFTA ödüllerinde de En İyi Yabancı Dilde Film ve En İyi Özgün Senaryo dallarında ödüle layık görüldü.

Filmin yakaladığı başarı sonrası Amerikan HBO kanalı, devam niteliğinde bir dizi için kolları sıvadı.