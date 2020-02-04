Hilal Cebeci: Kıskanç, cahil, yobaz bir toplumda şarkıcı olacağıma evde otururum daha iyi

Son olarak 'Çav Bella' yorumuyla gündeme gelen Hilal Cebeci, "Kıskanç, cahil, yobaz bir toplumda şarkıcı olacağıma evimde otururum daha iyi" dedi.

Pop şarkıcısı Hilal Cebeci, kişisel Instagram hesabında Türkiye'deki müzik sektörüne bazı eleştiriler yöneltti.

"Kıskanç, cahil, yobaz bir toplumda şarkıcı olacağıma evimde otururum daha iyi" diyen Cebeci, devamla şunları kaydetti:

"Bu ülkede asla stadyum konserleri göremeyeceksiniz. Asla müzik gelişmeyecek. Kıbrıs kumarhaneleri ve basit gece kulüplerinden öteye geçemeyecek bu sektör. Çok yazık."