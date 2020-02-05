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15:39 05 Şubat 2020
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    Hakkari'nin Demirtaş köyündeki 2 bin 800 rakımlı karla kaplı dağa çıkan Aydın, köylülerle birlikte okuduğu şarkının klibinde kuru otlarla üzerini kamufle edip, yer yer 1,5 metreyi bulan karda yürüdü.

    Aydın Aydın’dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme

    © DHA /
    Kültür & Sanat
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    Hakkarili türkücü Aydın Aydın, Çin'de ortaya çıkan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan 'Koronavirüs´e dikkat çekmek için 'Korona var öpme' şarkısına üç dilde klip çekti.

    Çevre, doğa katliamları, trafik kazaları, kadına yönelik şiddet, çağın hastalığı olarak bilinen obezite ile son olarak hindiler için klip yapan Türk Halk Müziği sanatçısı Aydın Aydın, bu kez de Çin'de ortaya çıkan ve şu ana kadar yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Koronavirüse dikkat çekmek için 3 dilde klip çekti.

    Hakkari'nin 2 bin 800 rakımlı Demirtaş köyündeki karla kaplı dağın yamacına 'Korona var öpme' yazısı yazan sanatçı Aydın, köylülerle bir araya gelip, yakın temas öpüşmenin zararlarını anlattı. Aydın, daha sonra da bir grup köylü ile birlikte üzerini kuru otlarla kamufle edip, karda yürüyerek, Türkçe, İngilizce ve Kürtçe 'Korona var öpme' şarkısını köylülerle birlikte okuyup, mesaj verdi.

    ‘Lütfen yakın teması ve öpüşmeyi kaldıralım’

    Koronavirüsün panzehrinin Hakkari dağlarında yetişen şifalı otlarda olduğunu söyleyen sanatçı Aydın Aydın, "Koronavirüsten dolayı lütfen yakın teması ve öpüşmeyi kaldıralım. Aslında yıllar önce yaptığım türkü ile bu mesajı vermiştim. Benim kendi köyüm ve yakın köylerde insanlar öpüşmeyi kaldırmış. Selam, Allah’ın selamıdır. Selam verilir, alınır çok önemli. Bu önemli süreçte bu öpüşmeyi kaldıralım. Ben bu türküyü yaparken bana ‘delidir’ dediler. Ama bugün bütün dünya alarmda maalesef. Daha geç kalmış değiliz. Yakın temas ve öpüşmeyi lütfen kaldıralım. Özellikle çocukları ve kalabalık yerlerde birbirimizi öpmeyelim" dedi.

    • Hakkari'nin Demirtaş köyündeki 2 bin 800 rakımlı karla kaplı dağa çıkan Aydın, köylülerle birlikte okuduğu şarkının klibinde kuru otlarla üzerini kamufle edip, yer yer 1.5 metreyi bulan karda yürüdü.
      Hakkari'nin Demirtaş köyündeki 2 bin 800 rakımlı karla kaplı dağa çıkan Aydın, köylülerle birlikte okuduğu şarkının klibinde kuru otlarla üzerini kamufle edip, yer yer 1.5 metreyi bulan karda yürüdü.
      © DHA /
    • Hakkari'nin Demirtaş köyündeki 2 bin 800 rakımlı karla kaplı dağa çıkan Aydın, köylülerle birlikte okuduğu şarkının klibinde kuru otlarla üzerini kamufle edip, yer yer 1.5 metreyi bulan karda yürüdü.
      Hakkari'nin Demirtaş köyündeki 2 bin 800 rakımlı karla kaplı dağa çıkan Aydın, köylülerle birlikte okuduğu şarkının klibinde kuru otlarla üzerini kamufle edip, yer yer 1.5 metreyi bulan karda yürüdü.
      © DHA /
    • Hakkari'nin Demirtaş köyündeki 2 bin 800 rakımlı karla kaplı dağa çıkan Aydın, köylülerle birlikte okuduğu şarkının klibinde kuru otlarla üzerini kamufle edip, yer yer 1.5 metreyi bulan karda yürüdü.
      Hakkari'nin Demirtaş köyündeki 2 bin 800 rakımlı karla kaplı dağa çıkan Aydın, köylülerle birlikte okuduğu şarkının klibinde kuru otlarla üzerini kamufle edip, yer yer 1.5 metreyi bulan karda yürüdü.
      © DHA /
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    © DHA /
    Hakkari'nin Demirtaş köyündeki 2 bin 800 rakımlı karla kaplı dağa çıkan Aydın, köylülerle birlikte okuduğu şarkının klibinde kuru otlarla üzerini kamufle edip, yer yer 1.5 metreyi bulan karda yürüdü.

    ‘Bu hastalıkların bütün panzehri bu dağlarda’

    © AA / Samir Yordamoviç
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    Koronavirüse dikkat çekmek için 'Korona var öpme' adında üç dilde şarkı yaptığını da anlatan Sanatçı Aydın, "Hakkari'nin 2 bin 800 rakımlı dağlarına çıkarak buna dikkat çekmek istedik. Karla kaplı dağlara 'Korona var öpme' sloganımız yazdık. Bu hastalıkların bütün panzehri bu dağlarda, buradaki şifalı bitkilerde, buradaki balda. Burada iki metre kar var. Bütün dünya bu söylediklerimizi duysun" diye konuştu.

    Sanatçı Aydın, daha sonra kazanda pişirilen ve birçok hastalığın panzehri dediği Kürtçe 'Siyabu' denilen otu hem kendisi yedi, hem de köydeki vatandaşlara ikram etti. Yemeklerde ve otlu peynirlerde kullanılan Siyabu otunu yiyen köylüler, Aydın'ın bu çağrısına bütün dünyanın kulak vermesi gerektiğini söyledi.

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    Etiketler:
    Öpüşme, öpmek, Kürtçe, İnglizce, Türkçe, Çin, Aydın Ahi, Koronavirüs, Hakkari
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