Game of Thrones hayranları dizide 'açık' yakaladı

George R.R’nin yazdığı 'Buz ve Ateşin Şarkısı' adlı kitap serisinden uyarlanan dizide, Martina ejderha camı, Ak Yürüyenler’i öldürebilme özelliğine sahip.

Final sezonunda John Snow (Keith Harington), Daenerys’in (Emilia Clark) aile yuvasını ziyarete gittiğinde onun yerini buluyor. Silah yapmak için kullanıldığından, Gecenin Kralı’yla savaşmaya yardımcı oluyor.

Ancak bazı Reddit kullanıcıları, onların Ak Yürüyenlerle savaşta çok yardımcı olacak oklar yapmak için kullanılabileceğini belirtti.

'U/murderousbanana13' adlı bir Reddit kullanıcısı, "Onlarda bir sürü ejderha camı var, ancak ok uçları yapılabileceğini düşünmek kimsenin aklına gelmiyor" diye yorum yaptı.

Kullanıcıya göre, "Ak Yürüyenleri ve belki de Gecenin Kralı’nı öldürmeye yardımcı olabilirlerdi. Hatta buz zombi ejderhalarıyla savaşta da iş görebilirlerdi."

'Stanislav1' adlı bir başka kullanıcı da bu fikri destekledi:

"Ben öyle yapacaklarından emindim, ejderha camından bir sürü ok üretmeye başlayacaklar diye düşünüyordum."

Sonuç olarak, her halükarda Ak Yürüyenleri yendiler ve Gecenin Kralını öldürdüler, ancak dizinin hayranlarına göre bu daha az bir çabayla yapılabilirdi.