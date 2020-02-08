Zülfü Livaneli, inşaattaki genç yeteneği arıyor: Konserlerine konuk sanatçı olarak davet edecek

Sanatçı Zülfü Livaneli inşaattaki duvarlara alçı yaparken Kürtçe şarkı söyleyen genç inşaat işçisini arıyor. Livaneli, genç çocuk için, “Böyle bir sese kolay kolay rastlanmaz” dedi.
Genç bir inşaat işçisinin Kürtçe söylediği şarkı Twitter’da paylaşılınca sanatçı Livaneli de şarkıyı söyleyen genci bulmak istedi. Livaneli Twitter’da eski Anavatan Partisi Genel Başkanı Nesrin Nas’tan alıntıladığı tweetinde “Böyle bir sese kolay kolay rastlanmaz. Keşke bulabilsek de Diyarbakır başta olmak üzere konserlerime konuk sanatçı olarak davet etsem” dedi.
Böyle bir sese kolay kolay rastlanmaz. 👏👏👏 Keşke bulabilsek de Diyarbakır başta olmak üzere konserlerime konuk sanatçı olarak davet etsem. #türkiye #doğuanadolu #güneydoğuanadolu #van #diyarbakır #inşaat #dengbej #zülfülivaneli #livaneli pic.twitter.com/M0LWtha49f— Zülfü Livaneli (@LivaneliZulfu) February 8, 2020
Youtube’da ses analizleri yapan Emre Yücelen de genç yeteneğe övgüler yağdırdı.
Youtube’da videoyu takipçileriyle birlikte canlı izleyen Yücelen “Olağanüstü okuyor, dinleyin”, “Okuma pozisyonu o kadar güzel ki…” yorumlarında bulundu.
Yücelen, videonun sonunda takipçilerine “Ne olur bu çocuğu bulun” ifadelerini kullandı.
Youtube'da 'Murat Akbaşlı' ismiyle hesabı olduğu belirtilen genç yeteneğin başka performansları da paylaşılıyor.
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