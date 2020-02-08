Friends özel bir bölüm için yeniden bir araya gelecek

Dünya çapında fenomen olan Friends dizisi, 25. yıldönümünü kutlarken, yıllardır ekibin bir araya gelmesini isteyen hayranların dileği gerçek oldu. Dizinin yıldızları Warner Bros’la özel bölüm için prensipte anlaştı.

NTV’nin aktardığına göre, 10 sezon boyunca devam eden ABD yapımı Friends’in yıldızlarının HBO Max'te yayımlanacak bir saatlik özel bölüm için Warner Bros'la prensipte anlaştığı duyuruldu. Özel bölümün lansmanı Nisan ayında yapılacak.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc ve Matthew Perry'nin her birine özel bölümde alacakları rol için 3 milyon ila 4 milyon dolar (yaklaşık 18 milyon - 24 milyon TL) arasında ödeme yapılacak.

Orijinal Friends dizisinin ortak yaratıcıları Marta Kauffman ve David Crane'nin de bu özel projeye dahil olması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Jennifer Aniston, Friends ekibiyle bir proje üzerinde çalıştıklarını duyurmuş, ardından HBO Max’in özel bir bölüm için hazırlıklara başladığı iddia edilmişti.

Friends ekibinin yeniden bir araya geleceği bir bölümün yolda olduğu yönündeki spekülasyonlar, ‘Chandler Bing’ karakterini canlandıran Matthew Perry'nin 5 Şubat'ta Twitter'da yaptığı "Büyük haber geliyor" paylaşımıyla tekrar canlandı.