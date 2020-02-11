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12:53 11 Şubat 2020
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    İzleyiciler ikiyüzlülükten bıktı, Oscar Ödülleri tüm zamanların en kötü reytingini elde etti

    © REUTERS / ERIC GAILLARD
    Kültür & Sanat
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    Sinema endüstrisinin en popüler etkinliklerinden biri olarak görülen Oscar Ödülleri, 92 yıllık tarihindeki en düşük reytingi bu yıl elde etti. Sadece 23 milyon izleyiciyi ekran başına çekebilen törenin reytingleri yüzde 20 düştü. İzleyiciler, ayrıcalıklı ünlü isimlerin tepeden bakan konuşmalarını ikiyüzlü ve samimiyetsiz bulduklarını söylüyor.

    ABD’nin Los Angeles kentinde Pazar günü düzenlenen 92. Oscar Ödülleri, reytinglerde adeta yere çakıldı.

    ABC kanalından canlı yayınlanan töreni sadece 23.6 milyon kişinin izlediği belirtildi. Geçen yıl 29.5 milyon kişinin ekran başında olduğunu hatırlatan ABD basını, bu sene yüzde 20 gibi kaydadeğer bir azalma görüldüğünü vurguladı. Reytingler 2019’da kaydedilen 7.7 seviyesinden 5.3’e gerilerken, toplam izleyici sayısında da 6 milyonluk bir düşüş yaşandı.

    92 yıllık bir tarihe sahip olan Oscar, böylece tüm zamanların en düşük izlenme oranlarını elde etti.

    'Kendini beğenmiş duyar konuşmaları'

    Televizyonda töreni takip eden izleyicilerin, ödül kazanan isimlerin kabul konuşmalarında politik mesajlar vermesinden artık bunaldığı ve bu isimleri ikiyüzlü buldukları belirtildi.

    İzleyiciler, ünlü ve isimlerin ‘tepeden bakan’ söylemlerinden nefret ettiklerini dile getirdi, ayrıca bir hayli ayrıcalıklı olan bu kesimin eşitlik ve adalet gibi konulardaki sözlerini samimiyetsiz bulduklarını vurguladı.

    Akademi Ödülleri tüm bunların yanı sıra çeşitliliğe yer vermemesi, toplumun tüm kesimlerini kapsamaması bakımından kıyasıya eleştiriliyor. Kadınların ya da beyaz olmayan isimlerin aday gösterilmemesi büyük tepkiye yol açıyor.

    Tören sırasında Twitter’da paylaşılan bazı mesajlarda bu hoşnutsuzluğu ortaya koydu. Bir kullanıcı, “Duyar kültürün sevgili üyeleri belki bir süreliğine sessiz moda geçmeyi denemelisiniz” derken, bir diğeri “Oscarları açtım. İlk gördüğüm Joaquin’in (Joaquin Phoenix) kendini beğenmiş duyar konuşmasıydı. Kapattım ve romanıma geri döndüm” ifadelerini kullandı.

    Bir kullanıcı, “Oscarların en kötü yanı ne mi? Bir avuç multimilyoner ünlünün, kendilerinin de aktif rol oynadığı sosyal, politik sorunlar ve işlerindeki çeşitlilik yoksunluğu üzerine sahte, tepeden bakan kabul konuşmalarını hararetli bir şekilde yapmaları” diye yazdı.

    Gervais: Dünyanın neye inanması gerektiğini söylüyorlar

    Pek çok kullanıcı da benzer eleştirilerde bulunan İngiliz komedyen ve oyuncu Ricky Gervais’i hatırlattı.  

    Sivri diliyle tanınan Gervais de Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Ayrıcalıklı küresel platformlarını, dünyanın neye inanması gerektiğini söylemek için kullanan dünyanın en ünlü insanlarıyla bir alıp veremediğim yok. Hatta çoğuna katılıyorum. Her gün, çalışkan insanlara ders verdiklerinde bunun tam tersi bir etkiye sahip olduğu konusunda onları uyarmaya çalıştım sadece” dedi.

    Düşüş geçen yıl başladı

    Düşük reytingler bir süredir ödül törenini gölgelerken, ilk alarm zilleri geçen yıl çalmıştı. Bunun üzerine bir hamle yapan ABC, seyircilere 50 bin dolarlık büyük ödüllü bir yarışma olacağını duyurarak reytingleri artırma yoluna gitmişti.

    ABC, 2028 yılına kadar Oscar Ödül Töreni’nin yayın haklarını elinde bulunduruyor. Tören sırasında kanala 30 saniyelik bir reklam vermenin ortalama maliyeti 1.69 ile 2.27 milyon dolar arasında değişiyor.

    Etiketler:
    Ricky Gervais, ünlüler, Konuşma, Reyting, İzleyici, ABC, Oscar Ödül Töreni, Oscar Ödülleri
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