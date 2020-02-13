Jim Carrey'den, ölmeden önce yapmak istediği şeyleri soran gazeteciye: Sadece sen kaldın

Ünlü komedyen Jim Carrey, kendisiyle röportaj yapan bir kadın gazeteciye yaptığı cinsel içerikli 'şaka'yla gündemde oturdu.

Charlotte Long adındaki kadın gazeteci, Sonic The Hedgehog film tanıtımında Carrey’yle Heat dergisi için röportaj yaptı.

Jim Carrey is dubbed a 'sleazebag' after telling female journalist she is the 'only thing left to do on his bucket list' https://t.co/5jAxYnpy9f — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 12, 2020

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Röportaj sırasında, Carrey’ye ölmeden önce yapmak istediği şeylerin listesini soran gazeteciye, 59 yaşındaki komedyen, "Sadece sen" yanıtını verdi. Carrey'nin bu yanıtı üzerine, Long gülerek, "Buna ne diyeceğimi bilemiyorum" deyince Carrey de, "Ne istersen onu yapabilirsin" ifadelerini kullandı.

Aktörün yaptığı bu şaka sebebiyle sosyal medyada 'ahlaksızlıkla' suçlanarak, tepki gördü. Carrey'nin özür dilemesini isteyen birçok sosyal medya kullanıcısı, komedyene karşı besledikleri 'saygıyı kaybettiklerini' söyledi.