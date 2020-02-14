'Fransa'nın Oscarları': Polanski'yi 12 dalda aday gösteren akademi, tepkiler üzerine istifa etti

‘Fransa’nın Oscarları’ olarak adlandırılan sinema ödüllerini dağıtan César Akademisi’nin tüm üyeleri, tecavüzle suçlanan Roman Polanski'nin yeni filmini birçok kategoride aday göstermesinin ardından gelen tepkiler üzerine istifa etti.

Polonyalı yönetmen Roman Polanski’nin yeni eseri ‘An Officer and a Spy-J'Accuse’ filmini (Bir Subay ve Bir Casus) 12 dalda aday gösteren César Akademisi’nin üyeleri, gelen tepkiler üzerine istifa etti.

Akademi, dün yaptığı açıklamada, istifa kararının oy birliğiyle alındığını belirtti. Açıklamada, ‘2019 yılında sinemanın gerçekleşmesini sağlayan kadın ve erkekleri onurlandırmak, ayrıca film festivalinin sadece festival olarak kalması’ adına istifa kararı alındığı vurgulandı.

Akademinin yeni üyelerinin bu ay düzenlenecek olan törenin ardından belirlenmesi bekleniyor.

Polanski’nin filminin en çok aday gösterilen yapımlardan olması büyük tepki çekmiş, kamuoyunda akademiyi boykot çağrısı yapılmıştı. Le Monde gazetesi için bir açık mektup kaleme alan yüzlerce sinemacı da César Akademisi’nin işlevini yitirdiğini ve reforma gitmesi gerektiğini belirtmişti.

Fransa Kültür Bakanı Franck Riester akademinin demokratik davranması gerektiğini, şeffaflığa ve çeşitliliğe önem vermesi gerektiğini söylemişti.

Roman Polanski, 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüzle suçlandığı dava nedeniyle ABD tarafından resmen ‘aranıyor’. Yönetmen, dava sürerken 1977 yılında ABD’den kaçmıştı. Polanski ‘kanuni olarak reşit olmayan kız çocuklarıyla cinsel ilişkide bulunduğunu’ itiraf etmiş, bu suçlamadan hüküm giymişti.

En az üç kadın 18 yaşından daha küçük oldukları 1970 ve 1980'li yıllarda Polanski tarafından cinsel tacize uğradıklarını söylemişti. Son olarak Fransız oyuncu ve eski model Valentine Monnier de Polanski'yi 1975 yılında kendisine tecavüz etmekle suçlamıştı.