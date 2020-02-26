Arif Sağ ve ekibi mahkeme kararıyla MESAM görevinden alındı

MESAM üyelerinden Recep Ergül, Mart 2018 de yapılan MESAM Genel Kurulu'nda, 109 sahte üyenin seçime katılıp oy kullandığı gerekçesiyle Arif Sağ ve yönetim kurulu üyelerine dava açmıştı.
İstanbul 1. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen davada, Arif Sağ ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerinden alınarak yerlerine geçici yönetim atanmasına karar verildi. Davaya Recep Ergül ile MESAM üyesi 40 kişi katılırken mevcut yönetimi Ali Rıza Binboğa temsil etti. Arif Sağ, daha önceki dönemlerde de 3 kez MESAM görevinden alınmıştı.
MESAM yönetim kurulu üyeleri şöyle:
- Arif Sağ- Başkan
- Abdullah Cahit Berkay - Başkan Yardımcısı
- Metin Karataş - Sayman Üye
- Ali Haydar Timisi
- Elif Nun Gökçe
- Ali Rıza Binboğa
- Celal Ulusu
- Ali Yavuz
- Ali Rıza Erdoğan
- Ahmet Can Akyol
- Faruk Demir
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