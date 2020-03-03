Yönetmen Caner Özyurtlu: Türkiye’de sinema anlayışı iyice lunaparka döndü

Yönetmen ve oyuncu Caner Özyurtlu “Sanat filmlerinin izlenmemesi Türkiye’ye has bir durum değil. Türkiye’deki sorun, sanat filmlerinin hiç izlenmemesi. Keşke daha çok izleniyor olsa. Türkiye’de sinema anlayışı iyice lunaparka döndü” dedi.

Türkiye’de kaliteli içeriklerin daha az tüketildiğini söyleyen yönetmen ve oyuncu Caner Özyurtlu “Para kazanmak için kimse kalite peşinde koşmuyor. ‘Sanat filmlerinde insanlar birbirlerine bakar’ diye bir anlayış var. Bunu en son 2007’de sanat filmi izlemiş biri olmalı. Bu anlayış yayıldı ve durdu bu haliyle. Sanat filmi deyince Cem Yılmaz bile ‘bakmalı, durmalı film’ diyor. Şu anda Nuri Bilge Ceyhan’ın filminde durma yok, 150 sayfa konuşuyor oyuncular” dedi.

‘Sanat filmlerinin izlenmemesi Türkiye’ye has bir durum değil’

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yatırım Kulübü’nün düzenlediği ve Sputnik’in medya sponsoru olduğu etkinlikte konuşan Özyurtlu şunları ifade etti:

“Ana akım seyirci daha hızlı filmler seviyor. Bence arthouse ve ana akım filmler birbirinden farklı sinemalar. Sanat filminde edebiyat izliyorsun. Diğerinde ise eğlence izliyorsun. Sanat filmlerinin izlenmemesi Türkiye’ye has bir durum değil. Türkiye’deki sorun, sanat filmlerinin hiç izlenmemesi. Bu beni çok rahatsız ediyor. Keşke daha çok izleniyor olsa. Türkiye’de sinema anlayışı iyice lunaparka döndü.”