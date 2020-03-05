Can Yaman'ın darp iddiasıyla ilgili ifadesi ortaya çıktı: Ünlü olduğum için benden faydalanmaya çalışıyor

Çiğdem Gökaşan, “Gittiğim kulüpte beni darp edip mekandan attırdı’ iddiasıyla oyuncu Can Yaman’dan şikayetçi oldu. Yaman ise polise verdiği ifadede “Ünlü olduğum için o kadın benden faydalanmaya çalışıyor” dedi.

21 Kasım 2019 günü yaşanan olayda gece geç saatlerde Yaman'ın 52 yaşındaki hayranı Çiğdem Gökaşan, kendisini bardan attırmak isteyen oyuncuya "Sizi biz ünlü yaptık, şimdi de mekandan mı attırıyorsun?' demiş, bu sözlerinin ardından çok sinirlenen Yaman, kadının elini tutup kıvırmıştı. Gökaşan, bu iddialarla karakola gidip Yaman'dan şikayetçi olmuştu.

‘Bu kadını görmedim bile’

Günaydın'dan Dilek Yaman, Can Yaman’ın karakolda verdiği ifadeye ulaştı. Habere göre Yaman bu iddialar karşısında şunları söyledi:

"Saat 02.00 sıralarında Ortaköy'de bulunan Ruby isimli işletmeye girdim. Ünlü olduğum için çok sayıda kişi benimle fotoğraf çektirmek istedi. Kimseyi kırmadım. Saat 03.15 civarı mekan güvenliği, polis merkezine gidip ifade vermeye gitmem gerektiğini söyledi. Ben de geldim. Bahsetmiş olduğunuz gibi bir olay yaşamadım. Bu kadını görmedim bile. Sanırım ünlü olduğumu bildiği için benden faydalanmaya çalışıyor. Konu hakkında söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Benim kimseden herhangi bir şikayetim yoktur."

‘Açıklama yapmak yanlış olur’

Yaman, dün yaptığı açıklamada da "Herhangi bir yoldan elimize ulaşan resmi bir tebligat yok. İçeriğine hakim olmadığımız durumla ilgili açıklama yapmak yanlış olur. Önümüzdeki günlerde durumu değerlendirir, gerekliyse açıklama yaparız" ifadelerini kullanmıştı.