Orlando Bloom'la ilk bebeğini bekleyen Katy Perry: Hamileliğim kaza değildi

Dün yayınlanan son klibiyle hamile olduğunu duyuran ABD’li şarkıcı Katy Perry, 2016'dan bu yana birliktelik yaşadığı ve Sevgililer Günü'nde nişanlandığı 43 yaşındaki oyuncu Orlando Bloom'la bir aile kurmayı planladıklarını açıkladı.

Amerikan SiriusXM Radyosu'ndan Mikey Piff'e konuşan şarkıcı, hamileliğinin ‘kaza olmadığını’ belirtti.

Excited that @katyperry wanted to talk to me about her new song #NeverWornWhite, and of course her other big reveal. 😉👶🏻 Hear it throughout my @SiriusXMHits1 show tonight starting at 8p Pacific. Here's a little #TBT 😂.



🎧 https://t.co/icF33rTGKT

🎧 https://t.co/PXc7plVfsh pic.twitter.com/cHjLqjnHzs — Mikey Piff (@MikeyPiff) March 6, 2020

ABD'li şarkıcı, ​"Yapabildiğim, başarabildiğim, listemden yanına tik koyabildiğim tüm hedeflerim, hayallerim ve şimdiye kadar yaşadığım hayatım için çok minnettarım" dedi. Bloom'un da çok heyecanlı olduğunun belirten Perry, hayatlarının bu yeni dönemini dört gözle beklediklerini söyledi.

Bloom'un, Avustralyalı manken Miranda Kerr ile evliliğinden "Flynn" isminde bir oğlu bulunuyor.

Perry'nin yeni şarkısı "Never Worn White" için çektiği videonun sonunda gebe olduğu görülmüştü.