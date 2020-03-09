Madonna koronavirüs önlemleri sebebiyle Paris konserlerini iptal etti

Reuters haber ajansı Madonna'nın koronavirüs salgını üzerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle salı ve çarşamba günü Fransa'nın başkenti Paris'teki gösterileri iptal ettiğini açıkladı.
Madonna cancels Paris shows over coronavirus restrictions: promoter https://t.co/97tqx2PvsK pic.twitter.com/MLr6wkgHyv— Reuters (@Reuters) March 9, 2020
Fransa pazar günü, koronavirüs enfeksiyonlarının ve virüs kaynaklı ölümlerin artması üzerine aldığı önlemler kapsamında 1.000'den fazla insanın bir araya toplanmasını yasaklamıştı.
Fransa'da koronavirüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)