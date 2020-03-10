Mahkeme, bir kez daha noktayı koydu: Led Zeppelin’in efsane şarkısı 'Stairway to Heaven' çalıntı değil

Tüm zamanların en iyi besteleri arasında gösterilen Led Zeppelin'in 'Stairway to Heaven' adlı şarkısının çalıntı olmadığına hükmeden karar yüksek mahkeme tarafından da onandı.

Ünlü İngiliz rock grubu Led Zeppelin'in efsane şarkısı 'Stairway to Heaven' üzerinde yıllardır devam eden telif tartışması yüksek mahkemenin kararıyla kapandı.

ABD’nin San Francisco kentinde görülen temyiz duruşmasında yargıç heyeti, şarkının bir bölümünün çalıntı olduğuna dair bir kanıt bulunmadığına hükmeden 2016 tarihli mahkeme kararını onadı.

Dava, ölümünden sonra açıldı

Dünyanın en çok dinlenen şarkılardan biri olan ‘Stairway to Heaven’ İngiliz rock grubu Led Zeppelin’in 1971 yılında çıkardığı ‘Led Zeppelin IV’ albümünde yer almıştı. Ancak Spirit adlı Amerikalı grubun gitaristi Randy Wolfe, şarkının kendi bestesi olan 1968 tarihli 'Taurus’tan çalıntı olduğunu iddia etmişti.

1997 yılında hayata veda eden Wolfe’nin mirasçılarının avukatı Michael Skidmore, şarkının gitar rifflerinin çalıntı olduğu iddiasıyla 2014 yılında Led Zeppelin üyeleri Robert Plant ve Jimmy Page hakkında dava açmıştı.

Mahkeme ise 2016 yılında açıkladığı kararında, Led Zeppelin'in ‘Taurus’ şarkısından haberdar olduğunu ancak kullandıkları gitar rifflerinin bu şarkıdakilere benzemediğine hükmetmişti.

Ancak grup lehine verilen bu karar temyize taşınmıştı. Yapılan başvuruda, bu kararı veren heyetin kritik hatalara imza attığı, teknik konularda yanlış bilgilendirildiği belirtilmişti. Hatta jürinin, Taurus‘un Stairway to Heaven‘a benzeyen orijinal versiyonunu bütün bir biçimde dinlemediği de öne sürülmüştü.

Bu savlar üzerine 2018'de davanın yeniden görülmesine karar verilmiş bu kez de Led Zeppelin cephesi karar itiraz etmişti. Bugün verilen kararla, yargı sürecinin son bulduğu belirtiliyor.

‘Stairway to Heaven’, Rolling Stone dergisi tarafından 2011’de hazırlanan ‘Dünyanın en iyi 500 şarkısı’ listesinde 31’inci sırada yer almıştı.