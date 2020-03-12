Berlin Filarmoni Orkestrası konseri koronavirüs nedeniyle bu akşam internetten ücretsiz

Berlin flarmoni Orkestrası konseri koronavirüs nedeniyle bu akşam seyircisiz olarak gerçekleştirilecek ve konser internet üzerinden ücretsiz yayınlanacak.

Berlin flarmoni Orkestrası'nın sosyal medya hesabında yer alan bilgiye göre seyirci karşısında ve internet üzerinden ücretli üyelik ile izlenebilen konserlerinden birini orkestra bu akşam, koronavirüs nedeniyle seyircisiz ve internet üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirecek. Konser Türkiye'de saat 22.00'de yayınlanacak.

#Free webcast tomorrow: The Philharmonie Berlin will be closed until 19 April. However, the @BerlinPhil and @SirSimonRattle have decided to give their concert anyway: without an audience, live & free in the #DigitalConcertHall (+ repeats on 13 & 14 March). https://t.co/hShZENBlUQ — Berliner Philharmoniker (@BerlinPhil) March 11, 2020

​Paylaşımda ayrıca Berlin Filarmoni Orkestrası'nın 19 Nisan'a kadar kapalı olacağı belirtildi.