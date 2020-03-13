İstanbul Film Festivali koronavirüs nedeniyle ertelendi

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve Türkiye'den de 2 kişiye bulaşan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kültür sanat etkinliklerini de vurdu. Alınan tedbir kararı kapsamında birçok etkinlik iptal edildi veya ileri bir tarihe ertelendi. Ertelenen etkinliklere son olarak İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 39. İstanbul Film Festivali eklendi.

Festivalin resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak değerlendirilen koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmaması için Türkiye'de alınan önlemler göz önünde bulundurularak, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 10-21 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 39. İstanbul Film Festivali'nin yıl içinde ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir. Festivalin düzenleneceği tarihler önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Türkiye ve komşu ülkelerden Köprüde Buluşmalar'a katılan proje ve filmlerin uluslararası sunumları ise internet üzerinden 14-17 Nisan tarihlerinde yapılacaktır."

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