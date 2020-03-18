Koronavirüs Eurovision Şarkı Yarışması'nı da vurdu, 64 yıl sonra ilk kez iptal edildi

Hollanda’nın Rotterdam kentinde 12 ve 16 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan Eurovision Şarkı Yarışması koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi. Yarışma, 64 yıldır kesintiye uğramamıştı.

Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından yapılan resmi açıklamada, “Büyük bir üzüntüyle, 2020 Eurovision Şarkı Yarışması’nın iptal edildiğini duyurmak zorundayız” denildi.

Yarışmayı gerçekleştirebilmek için son birkaç haftadır çeşitli seçeneklerin değerlendirildiğini belirten açıklamada, şu ifadelere yer verildi; “Ancak koronavirüsün Avrupa çapında yayılmasının yarattığı belirsizlik ve hem Hollandalı yetkililerin hem de ortak yayıncıların hayata geçirdiği kısıtlamalar nedeniyle EBU, planlandığı gibi canlı organizasyona devam etmenin imkânsız olduğu yönündeki zor kararı aldı.”

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020

Son 64 yılda yarışmanın kesintisiz düzenlendiğine vurgu yapılan açıklamada, iptal kararının üzücü olduğu ifade edildi.

Öte yandan Rotterdam’ın önümüzdeki yıl yarışmaya ev sahipliği yapması için görüşmelerin devam ettiği de belirtildi.

Organizasyon için bu aşamaya kadar çalışan herkese teşekkür eden EBU, “Tüm dünyadaki Eurovision ailesinin bu zor zamanlarda birbirlerine sevgi ve destek göstereceğini biliyoruz” dedi.