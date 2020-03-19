Cannes Film Festivali koronavirüs nedeniyle haziran sonuna ertelendi

Cannes Film Festivali, dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını (Covid-19) nedeniyle ertelendi.

Festival yönetim kurulundan yapılan açıklamada, bu yıl Fransa'da 12-23 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan festivalin haziran ayı sonuna ertelendiği kaydedildi.

Dünyaca ünlü oyuncu ve yönetmenlerin yer aldığı festival, tarihi boyunca ertelenmemişti.

Tribeca, SXSW ve Edinburgh dahil olmak üzere diğer birçok film festivali halihazırda iptal edildi ya da ertelendi.