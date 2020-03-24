Lady Gaga, yeni albümünün çıkış tarihini koronavirüs salgını nedeniyle erteledi

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yani albümü "Chromatica" albümünün çıkış tarihin ertelediğini duyurdu. Şarkıcı, böyle bir dönemde albümü yayınlamanın kendisine doğru gelmediğini belirtti.

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ABD'de de yayılmayı sürdürürken, dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, salgın nedeniyle yeni albümü "Chromatica"nın çıkış tarihini ertelediğini açıkladı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, başlangıçta 10 Nisan'da çıkması beklenen albüm kaydının yakında yayınlanacağını söyleyen Lady Gaga, şu ifadeleri kullandı:

"Bu hepimiz için çok telaşlı ve korkutucu bir dönem. Sanatın böyle zamanlarda birbirimize neşe ve şifa sağlamak için sahip olduğumuz en güçlü şeylerden biri olduğuna inanıyorum, bu küresel salgın sırasında bu albümü yayınlamak benim için doğru gelmiyor."

Gaga, aynı zamanda hayranlarına Covid-19'un yayılmasına karşı sosyal mesafe kurallarına uyma çağrısında bulundu.

Şarkıcı, "Sağlık çalışanlarına temel tıbbi ekipmanların verilmesine dikkat edilmesi, devlet okullarındaki çocukların ihtiyaç duydukları yemek yardımını aldıklarından emin olunması benim için önemli" dedi.

Covid-19 salgını, pek çok sanatçının, grubun ve film stüdyosunun projelerini ve etklinliklerini ertelemesine neden oldu.

ABD'de düzenlenen Coachella ve Stagecoach gibi büyük müzik festivalleri de geçen haftalarda ertelenmişti.