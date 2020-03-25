2020 Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması'na en fazla başvuru Hindistan, Çin ve Fransa'dan

Ukrayna'da görevi başındayken hayatını kaybeden Rus savaş muhabiri Andrey Stenin'in adını taşıyan 'Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması'nda 2020 yılı için başvuru süresi doldu. En fazla başvuru Hindistan, Çin ve Fransa'dan geldi.

Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması için 2020 yılında 75 ülkeden 5 binin üzerinde iş gönderildi. Yabancıların yarışmaya katılımı artarken geçen yıl yüzde 63 olan bu oran yüzde 71'e yükseldi.

Hindistan, Çin ve Fransa'dan gelen başvurular, sayıları bakımından diğer ülkeleri geride bıraktı. İran, Bangladeş, İtalya ve İspanya onları izlerken Rusyalı fotoğrafçılar ise sunulan işlerin üçte birini oluşturdu. Bosna Hersek, İrlanda ve Norveç'in de aralarında bulunduğu 10 ülkeden ilk kez başvuru yapıldı.

© Sputnik / Ramil Sitdikov Yarışmaya Hindistan, Çin ve Fransa'dan gelen başvurular, sayıları bakımından diğer ülkeleri geride bıraktı.

Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya'nın Görsel Tasarımlar Bölümü Müdürü Oksana Oleynik, katılımcıların profesyonelliğinin her geçen yıl arttığına dikkat çekti.

Oleynik, "Her seferinde incelediğimiz fotoğraflar, bizleri memnun etmekle kalmıyor, değinilen konuların derinliği ve fotoğrafçıların ustalığı bizi büyülüyor. Genç fotoğrafçılar, bizim için sadece bir yaş kategorisi değil, bu yarışma gençliğin basın fotoğrafçılığında kalite ve profesyonelinizmin garantörü olduğunu kanıtladı. Uluslararası jürinin çalışmalarına başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz ve tüm katılımcılara başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

© Sputnik / Ramil Sitdikov Yarışmaya Hindistan, Çin ve Fransa'dan gelen başvurular, sayıları bakımından diğer ülkeleri geride bıraktı.

Jüri, nisan sonunda fotoğrafları değerlendirmeye başlayacak. Finale kalan işler, 16 Haziran'da "stenincontest.ru" adresinde açıklanacak. Ödül töreni ise eylülde Moskova'da düzenlenecek ve ardından fotoğraflar dünya turnesine başlayacak.

Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması, UNESCO Rusya Federasyonu Komisyonu himayesinde, Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı tarafından Rus savaş muhabiri Stenin’in hayatını kaybettiği 2014 yılından bu yana düzenleniyor.