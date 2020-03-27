Kadıköy’ün sembolü Rexx gösterim faaliyetlerine son verdi, sinema tahliye ediliyor

Antrakt Sinema’nın Twitter hesabında yaptığı paylaşıma ve Filmloverss'ın sinema sektöründen teyit ettiği bilgilere göre 1961 yılında Reks adıyla açılan, 1996 yılında Rexx adıyla hizmetini sürdüren Kadıköy’ün köklü sineması Rexx, bu ay itibariyle gösterim faaliyetlerine tamamen son verdi.

Yaşanan bu gelişme doğrultusunda Rexx Sineması’nın tahliyesine başlandı.

Daha önce 2016 yılında kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan ancak bina sahipleriyle yapılan görüşmeler sonucunda hizmetini sürdürmeye devam eden Rexx, dört yıl sonra hizmetine son veriyor.

Emek Sineması’ndan sonra İstanbul’un en önemli sinema salonları arasında yer alan Rexx Sineması da kapatılıyor. Yani bu durum Rexx’in bir daha hiç açılmayacağı anlamına geliyor.

Rexx’in tamamen kapatılmış olması, salgın sonrasında birçok sinema salonunun karşılaşabileceği durumu gözler önüne seriyor.