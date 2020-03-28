Sosyal izolasyondayken Bolşoy Tiyatrosu’nda bir akşam geçirme fırsatı

Moskova’da hükümetin koronavirüsle mücadele ile ilgili aldığı tedbirler doğrultusunda diğer tiyatrolar gibi kapılarını kapatan Bolşoy Tiyatrosu, sahnesini evlere taşıyor.
Tiyatro, en iyi performanslardan oluşan ‘altın koleksiyonundan’ 6 eseri YouTube’dan ücretsiz olarak paylaşıyor. Bugün başlayacak paylaşımlardan ilki ‘Kuğu Gölü’ olacak.
‘Fındıkkıran’, ‘Uyuyan Güzel’ ‘Boris Godunov’ ve diğer 3 eser 4 Nisan’a kadar erişime açık olacak.
Yayınlar ilk olarak tiyatronun YouTube kanalı üzerinden akşam 19:00’da yapılacak. Bu saatte izlenemeyen performanslar 24 saat sonra ücretsiz olarak görüntülenebilecek.
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