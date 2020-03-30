Hırsızlar karantina dinlemedi: Van Gogh tablosu müzeden çalındı

Tüm dünya koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmaya korkarken, Hollanda’da ünlü ressam Vincent van Gogh’a ait bir tablo müzeden çalındı. Müze, salgın önlemleri kapsamında kapalı bulunuyordu.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Singer Laren Müzesi, usta ressam Vincent van Gogh’un ‘İlkbahar Bahçesi’ (Spring Garden) adlı tablosunun sabaha karşı yapılan bir baskınla çalındığını duyurdu.

Başka eserlerin kayıp olup olmadığı henüz belirlenemedi.

Soygun, ressamın 167. doğum yıldönümüne denk geldi

Öte yandan Van Gogh'un 30 Mart 1853'te doğduğuna dikkat çeken bazı Twitter kullanıcıları, soygunun zamanlamasını 'ironik' buldu.

BREAKING: Dutch museum says Vincent Van Gogh painting was stolen in overnight raid. Reports say it was his "Spring Garden" painting that was taken. Ironically, March 30th is Van Gogh's birthday...he would have been 167 today. #2NewsAM #LiveDesk pic.twitter.com/19XWuN00GR — Jade Elliott (@JadeElliottTV) March 30, 2020

Müzenin salgın tedbirleri kapsamında kapalı olduğunu belirten yetkililer olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını belirtti.

Müze kapanmadan önce, Rijksmuseum le yapılan işbirliği kapsamında ‘Ruhun Aynası’ (Mirror of the Soul) adı verilen bir sergiye ev sahipliği yapıyordu. Sergide Toorop ve Mondrian gibi sanatçıların eserleri sergileniyordu.