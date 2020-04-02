'Küçük Kadınlar' filmine çelik termos ve plastik su şişesinin gölgesi düştü

ABD'li yazar Louisa May Alcott'un 1868 tarihli klasiğinin sinemadaki yedinci uyarlamasındaki gaf, 'Küçük Kadınlar'ın 'süperfanı' Madelyn Rancourt tarafından ortaya çıkarıldı.

Madelyn Rancourt, tarihsel fonu olan filmdeki çağdaş gafı bir TikTok videosuyla paylaştı..

2019'da çekilip Noel'de gösterime giren filmi yedi kez tekrar tekrar izleyen 'süperfanın' "Bunu başka fark eden var mı" sorusu eşliğinde saldığı video, sosyal medyada hızla yayıldı.

Filmin başlarındaki bir sahnede March ailesinin 5 üyesinden 4'ü -Meg, Jo, Amy ve anneleri Marmee- genç erkek komşuları Theodore 'Laurie' Laurence ile görüşürken 'Laurie'nin arkasında dönem mobilyasının üzerinde 'Hydro Flask' olarak anılan paslanmaz çelik termos ve 'Poland Spring' marka plastik su şişesi görülüyor.

Paylaşım kimi hayranlarda neşe kimisinde dehşet yarattı.

"Lütfen dayanamıyorum" tepkisini gösterenler oldu.

PLEASE THE HYDROFLASK AND WATER BOTTLE I CANNOT pic.twitter.com/KxwFOSAfOL — ً (@DUNENATION) March 28, 2020

Gözlerine inanamayan, bir montaj şakası olduğundan şüphelenen ve filmi bizzat kontrol edip doğruluğunu teyit edenler çıktı.

I THOUGHT THIS WAS PHOTOSHOPPED SO I CHECKED AND ITS TRUE pic.twitter.com/AyybjUW7bw — jo (@dynvmos) March 28, 2020

18 yaşındaki sinemasever Mya, emin olmak için filmi yeniden izlediğini belirtip "Daha önce fark etmemiş olmam çok komik geldi, takipçilerimin çoğu filmin çılgın hayranları, onlarla da paylaşmamın komik olacağını düşündüm" dedi.

Diğerleri arka planda termos ve şişe unutulmasından sahnenin tek erkeği 'Laurie'yi canlandıran aktör Timothée Chalamet'i sorumlu tutup kendisinden açıklama talep etti.

i cant get over the fact that @RealChalamet left HIS WATER BOTTLE IN THIS SHOT OF LITTLE WOMEN PLEASE EXPLAIN SIR pic.twitter.com/lMR4xJ5Ikx — athena rose (@athenaosburn) March 27, 2020

Salı günü ikinci bir video yayımlayan Rancourt, yönetmen Greta Gerwig ile oyuncular Timothée Chalamet, Laura Dern ve Saoirse Ronan'ın bu sahneyi Vanity Fair dergisi için yorumladıkları bir video çektiklerini, tam o çekimi durdurup konuştuklarında arkada su şişelerinin apaçık gözüktüğünü, ama ekibin şişelerden hiç söz etmediğini belirtip her şeyin kasti olup olmadığını sorguladı.

Bu 'skandal', ister istemez, akıllara Taht Oyunları dizisinin bir bölümünde arka planda masanın üzerinde Starbucks bardağının gözükmesi gafını akıllara getirdi.

little women (2019) and game of thrones cinematic parallels pic.twitter.com/VFxioY7MzO — tiffany 🌿 (@LADYH1DEKO) March 28, 2020

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