Mariinskiy Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Kumarbaz' operası şimdi evinizde

Rusya'nın köklü tiyatrolarından Mariinskiy Tiyatrosu, karantina günlerinde sanatseverleri unutmadı. Tiyatro, YouTube üzerinden şu anda Rus yazar Fyodor Dostoyevski’nin aynı isimli eserine dayanılarak yapılan 'Kumarbaz' operasını yayınlıyor.

St. Petersburg’daki Mariinskiy Tiyatrosu, koronavirüs nedeniyle karantina devam ederken, koleksiyonundaki bazı performansları internet ortamından izlenmeye açıyor.

Tiyatronun YouTube sayfasında besteci Sergey Prokofyev’in, Dostoyevskiy’nin ‘Kumarbaz’ eserine dayanarak bir Rus librettoya yaptığı operasının performansı sergileniyor.

Tiyatronun sayfasında bu akşam 19:00-21:00 saatleri arasında da Nikolay Rimskiy-Korsakov’un ‘Altın Horoz’ operası yayınlanacak.

Moskova’da hükümetin koronavirüsle mücadele ile ilgili aldığı tedbirler doğrultusunda diğer tiyatrolar gibi Mariinskiy Tiyatrosu da kapılarını kapattı.

Bolşoy Tiyatrosu da akşam saatlerinde Altın Koleksiyonu’ndan performansları seyirciyle buluşturuyor.