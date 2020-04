Oyuncu Elizabeth McGovern: Brad Pitt'e öpüşmeyi ben öğrettim

ABD'li şarkıcı Kelly Clarkson'ın sunduğu Sip It or Spill It isimli televizyon programına katılan Elizabeth McGovern, 90'lı yıllarda Pitt ile rol aldığı 'Bana Bir İyilik Yap' (The Favor) adlı romantik komedi hakkında konuştu.

58 yaşındaki oyuncu McGovern, esprili bir şekilde Pitt’e 'öpüşme sanatı’ da dahil olmak üzere bildiği her şeyi, kendisinin öğrettiğini söyledi.

McGovern, “Bunu parayla yaptım, çünkü setteydik. Para kazanmanın daha kötü yolları da var, dolayısıyla hiç şikayet etmedim. Ama evet, sanırım benimle birlikte çekirdekten yetişti” diye konuştu.

"Onu bugün olduğu kişi yapan benim, her şeyi benden öğrendi" diyen McGovern, stüdyoda gülüşmelere neden oldu.

1994 yapımı The Favor filminde McGovern, Elliot karakterini canlandıran Pitt ile sorunlu bir ilişki yaşayan kız arkadaşı Emiliy'i canlandırıyordu.

© Fotoğraf : Daily Mail 'Bana Bir İyilik Yap' filminde Elizabeth McGovern ve Brad Pitt

56 yaşındaki Oscar’lı oyuncu Pitt, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programıyla gündeme gelmişti. Celebrity IOU adlı programda uzun yıllardır birlikte çalıştığı makyaj sanatçısı Jean Black’e yeni bir ev yapılmasına yardım etmişti. Programda arkadaşı için yeni binayı tasarlamaya yardımcı olan sanatçı, eline çekiç alarak orijinal binanın yıkılmasına yardımcı olmuştu.

Black’in mutluluktan ağladığı ve Hollywood yıldızına dönüp “Sen seviyorum Brad” dediği anlarda Pitt de gözyaşlarını tutamamıştı.