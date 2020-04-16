Leonardo DiCaprio koronavirüs bağışı yapan bir hayranını filminde oynatacak

ABD’li oyuncu DiCaprio, koronavirüs salgını kapsamında ekonomik güçlük çekenlerin desteklenmesi için hayranlarına bağış yapmaları çağrısında bulundu.
Ünlü oyuncu, bağış yapanlardan seçilen bir kişinin Martin Scorsese’nin yönetmenliğini üstlendiği ve başrollerini Robert De Niro ile paylaştıkları yeni filmi Killers of the Flower Moon’da küçük bir rol verileceğini duyurdu.
Bağışçılar arasından seçilen kişi ayrıca üç ünlü isim ile sette bir gün geçirecek ve filmin galasına katılacak.
Duyuruyu Instagram hesabından Robert De Niro ile çektiği video aracılığıyla yapan DiCaprio, “Kısa bir süre önce #AmericasFoodFund'u, (Amerika’nın Gıda Fonu) ihtiyaç duyan her ailenin bu kritik zamanda yemeğe erişmesini sağlamak için başlattık. En savunmasız topluluklarımızın desteğimize her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Bu yüzden bize yardım etmenizi istiyoruz” dedi.
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We recently launched #AmericasFoodFund to help make sure every family in need gets access to food at this critical time. Our most vulnerable communities need our support now more than ever. That’s why we’re asking you to help us with the #AllinChallenge. If you’ve ever wondered what it’s like to be able to work with the great @martinscorsese_, Robert De Niro and myself, this is your chance. Robert and I are going to be starring in a new movie called Killers of the Flower Moon, directed by Martin Scorsese. We want to offer you a walk-on role, the opportunity to spend the day on the set with the three of us, and attend the premiere. To take part, please go to allinchallenge.com and donate whatever you can. 100% of your donation will go to @MealsonWheelsAmerica, @NoKidHungry and #AmericasFoodFund (@wckitchen & @feedingamerica) @officiallymcconaughey, @theellenshow and @iamjamiefoxx, will you go all in with us?
DeGeneres meydan okumuştu
Güvenli yiyeceğe ulaşamayan yoksullara yardım etmeyi amaçlayan America's Food Fund adlı yardım kuruluşu, DiCaprio ve iş insanı Laurene Powell'ın işbirliği ile 1 Nisan’da 72 saat içinde açıldı. Kuruluş, bugüne kadar 13 milyon dolar yardım toplandı.
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