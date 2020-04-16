Leonardo DiCaprio koronavirüs bağışı yapan bir hayranını filminde oynatacak

Koronavirüs salgınıyla mücadele için bağış çağrısı yapan Leonardo DiCaprio, bir hayranına Martin Scorsese ve Robert De Niro ile birlikte çektikleri yeni filminde rol alma şansı verecek.

ABD’li oyuncu DiCaprio, koronavirüs salgını kapsamında ekonomik güçlük çekenlerin desteklenmesi için hayranlarına bağış yapmaları çağrısında bulundu.

Ünlü oyuncu, bağış yapanlardan seçilen bir kişinin Martin Scorsese’nin yönetmenliğini üstlendiği ve başrollerini Robert De Niro ile paylaştıkları yeni filmi Killers of the Flower Moon’da küçük bir rol verileceğini duyurdu.

Bağışçılar arasından seçilen kişi ayrıca üç ünlü isim ile sette bir gün geçirecek ve filmin galasına katılacak.

Duyuruyu Instagram hesabından Robert De Niro ile çektiği video aracılığıyla yapan DiCaprio, “Kısa bir süre önce #AmericasFoodFund'u, (Amerika’nın Gıda Fonu) ihtiyaç duyan her ailenin bu kritik zamanda yemeğe erişmesini sağlamak için başlattık. En savunmasız topluluklarımızın desteğimize her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Bu yüzden bize yardım etmenizi istiyoruz” dedi.

DeGeneres meydan okumuştu

Sunucu Ellen DeGeneres, bağış yapan bir hayranına TV programını birlikte sunma şansı vereceğini söyleyerek DiCaprio ve Justin Timberlake'e 'meydan okumuştu'.

Bu gönderiyi Instagram'da gör @LeonardoDiCaprio @JustinTimberlake @LauraDern Ellen DeGeneres (@theellenshow)'in paylaştığı bir gönderi ( 15 Nis, 2020, 9:31öö PDT )