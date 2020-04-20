Ruslar karantinada ünlü tablolara ‘dönüştü’

Koronavirüs nedeniyle her ülkede olduğu gibi Rusya’da da karantina tedbirleri uygulanırken, evde kalan vatandaşlar vakitlerini değerlendirmek için farklı yöntemlere başvuruyorlar. Bu yöntemlerden biri de ünlü tabloları canlandırmak oldu. Sosyal medyada başlatılan akımla çok sayıda kişi müzelerdeki tabloları evlerine taşıdı. Facebook’ta projenin adı ise ‘Art-Isolation’.
© Fotoğraf : Natalia Cucos
Kakımlı Kadın- Leonardo da Vinci
Taklabazlar (Anne ve oğul)- Pablo Picasso
Uyku- Pablo Picasso
© Fotoğraf : Maria Kazmina
İnci Küpeli Kız- Johannes Vermeer
© Fotoğraf : Liudmila Madzeviciene
Savaşın Yüzü- Salvador DAli
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