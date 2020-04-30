Bollywood yasta: Irrfan Khan'ın ardından Rishi Kapoor da hayatını kaybetti

Sinema hayatına babası Raj Kapoor'un filmleriyle başlayan ve sonrasında romantik filmlerdeki rolleriyle üne kavuşan oyuncu Rishi Kapoor, dün sabah kaldırıldığı Mumbai'deki hastanede yaşamını yitirdi.

Kapoor'un ailesinden yapılan açıklamada, "Sevgili Rishi Kapoor huzurlu bir şekilde öldü...Bugün lösemiyle olan iki yıllık savaşından sonra..." ifadeleri kullanıldı.

Bollywood mourned a second loss in as many days as celebrated actor Rishi Kapoor, whose career spanned half a century, died aged 67 after a prolonged struggle with cancer @AFP https://t.co/nn7tnUogl8 — AFP South Asia (@AFPSouthAsia) April 30, 2020

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Kapoor'a 2018'de kanser teşhisi konmuş ve ABD'de yaklaşık 1 yıl süren tedavisinin ardından eylül ayında Hindistan'a dönmüştü.

İlk kez babası Raj Kapoor'un 1970'de yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği Mera Naam Joker filminde çocuk oyuncu olarak rol alan Kapoor, bu filmdeki performansıyla En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü'nü almıştı.

Kapoor, 1973'te ilk defa başrol oynadığı Bobby filmiyle büyük bir sıçrama yapmıştı.

Oyuncu, 1980 ve 90'larda çok sayıda filmde rol almış, Khel Khel Mein, Karz ve Chandni gibi filmleri gişe rekorları kırmıştı.

Kapoor'un ölümü üzerine Bollywood yıldızları ve siyasetçiler sosyal medyada duygularını dile getiren mesajlar yayımladı.

Usta oyuncunun oğlu Ranbir Kapoor da babası ve dedesi gibi Bollywood'da oyuncu.

Ölüm haberi, Pi'nin Hayatı', 'Milyoner', 'The Amazing Spiderman' ve 'The Namesake' gibi Hollywood filmlerinde de yer alan Hintli ünlü oyuncu Irrfan Khan'ın ölümünden bir gün sonra geldi.