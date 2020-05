Nazım Hikmet'in 'İstanbul'da 1 Mayıs' şiiri ilk kez yayınlandı

Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) Komintern Arşivi'nde yer alan Nazım Hikmet'in 'İstanbul'da 1 Mayıs' şiirini ilk kez yayınladı.

TÜSTAV Komintern Arşivi'ndeki eski Türkçe belgelerin transliterasyonu 20 yıldır yapılıyor. Banu İşlet, arşivde 1925 belgeleri arasında tasnif edilmiş, CD No: 27, Klasör No: 27_36, Belge No: 637-638’de yer alan Nazım Hikmet'in 'İstanbul’da 1 Mayıs' şiirini bularak Latin harflerine çevirdi.

NÂZIM HİKMET'İN İLK KEZ YAYINLANAN ŞİİRİ

TÜSTAV Komintern Arşivi'nde yer alan Nâzım Hikmet'in "İstanbul'da 1 Mayıs" şiirini Banu İşlet bularak transliterasyonunu yaptı.

