Nazım Hikmet'in 'İstanbul'da 1 Mayıs' şiiri ilk kez yayınlandı

NÂZIM HİKMET'İN İLK KEZ YAYINLANAN ŞİİRİ

TÜSTAV Komintern Arşivi’nde yer alan Nâzım Hikmet’in “İstanbul’da 1 Mayıs” şiirini Banu İşlet bularak transliterasyonunu yaptı. Böylelikle 1 Mayıs’a Nâzım Hikmet ile merhaba diyebiliyoruz. Emeğin Bayramı kutlu olsun! #1Mayıs #1Mayıs2020 pic.twitter.com/QmWcIQK1Dh