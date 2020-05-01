Queen, efsane şarkıları 'We are the Champions'ı sağlık çalışanları için yeniden kaydetti

Efsanevi İngiliz rock grubu Queen,koronavirüse karşı mücadele eden sağlık çalışanları yararına para toplamak için ünlü şarkıları ‘We are the Champions'ı (Biz Şampiyonuz) yeniden kaydetti. Grup, şarkının bir bölümünde sözleri ‘You are the Champions’ (Siz Şampiyonsunuz) olarak değiştirdi.

Queen, bir rock klasiği olan şarkısı ‘We are the Champions'ı salgınla mücadeleye destek vermek adına yeniden düzenledi.

Grubun gitaristi Brian May ile davulcusu Roger Taylor, Londra’daki evlerinde enstrümanları başında ayrı ayrı kayıt yaparken, şarkıyı seslendiren Adam Lambert ise Los Angeles'tan kayda bağlandı. Grup, sağlık çalışanları için şarkının sonundaki bölümde sözleri ‘You are the Champions’ (Siz Şampiyonsunuz) olarak değiştirdi.

Şarkıya, sağlık çalışanlarının görüntüleri de eşlik etti.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Brian May, “Tıpkı, iki dünya savaşında bizim için çarpışan ebeveynlerimiz, dedelerimiz ve büyük büyük dedelerimiz gibi ön cephedeki bu cesur savaşçılar da bizim yeni şampiyonlarımız” dedi.

Kızı da bir doktor olan Roger Taylor da, “Hepimiz için değerliler ve onlar gerçekten bizim şampiyonlarımız” diye konuştu.

Queen’in efsanevi solisti Freddie Mercury tarafından yazılan şarkı, 1977 yılında piyasaya sürülmesini takiben adeta marş haline geldi. Şarkının bu yeni versiyonundan elde edilecek gelir Dünya Sağlık Örgütü'nün Salgınla Dayanışma Fonu'na aktarılacak.