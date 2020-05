Queen, efsane şarkıları 'We are the Champions'ı sağlık çalışanları için yeniden kaydetti

Efsanevi İngiliz rock grubu Queen,koronavirüse karşı mücadele eden sağlık çalışanları yararına para toplamak için ünlü şarkıları ‘We are the Champions'ı (Biz Şampiyonuz) yeniden kaydetti. Grup, şarkının bir bölümünde sözleri ‘You are the Champions’ (Siz Şampiyonsunuz) olarak değiştirdi.