'Netflix, RTÜK'ün talebi üzerine Designated Survivor dizisinin bir bölümünü Türkiye'den kaldırdı'

ABD'nin önde gelen sinema ve eğlence haber sitelerinden Variety ve Deadline'ın haberine göre, Netflix RTÜK'ün talebi üzerine 'Designated Survivor' dizisinin bir bölümünü Türkiye'de yayından kaldırdı.

Variety'nin haberine göre, Netflix, Ankara ile Washington arasındaki siyasi ilişkilerin konu edinildiği 'Designated Survivor' dizisinin bir bölümünü RTÜK'ün isteği üzerine Türkiye servisinden kaldırdığını duyurdu.

"Türk yetkililerin isteği üzerine yerel kanunlara uygunluk açısından Designated Survivor'ın bir bölümü Türkiye'deki Netflix platformundan kaldırılmıştır" açıklaması yapan Netflix, söz konusu bölümün diğer ülkelerde hala yayında olduğunu belirtti.

Deadline'daki habere göre bu bölüm ikinci sezonun yedinci bölümü. Variety ise, Designated Survivor dizisinin Türkiye ve ABD arasında bir dönem gerilen siyasi ilişkilere yer verdiğini vurguladı.

Buna göre, söz konusu bölümde, oyuncu Troy Caylak tarafından canlandırılan 'Fatih Turan' adındaki Türkiye'nin cumhurbaşkanı olan bir karakter, Kiefer Sutherland'ın canlandırdığı ABD başkanı Tom Kirkman ile NATO zirvesinde karşı karşıya geliyor.

Dizi Türkiye'de daha önce de ABD başkanı karakterinin 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sözleri yüzünden eleştirilmişti.

Mark Gordon Company ve Kinberg Genre'ın yapımcılığını üstlendiği 'Designated Survivor' adlı dizi ABC kanalında iki sezon yayınlanmış, daha sonra Netflix platformu tarafından üçüncü sezonu çekilmişti.

Netflix şubat ayında yaptığı açıklamada Suudi Arabistan ve Singapur gibi ülkeler dahil Patriot Act With Hasan Minhaj, The Last Temptation Of Christ ve The Last Hangover gibi toplamda dokuz farklı film ve dizi içeriğini platformdan kaldırdığını açıklamıştı.

Netflix, 2019 yazında RTÜK denetimine girmişti

2019'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik" ile Netflix, BluTV ve Puhutv gibi dijital platformlar Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) denetimi kapsamına alınmıştı.

RTÜK bu kanunla internet üzerinden radyo, televizyon veya isteğe bağlı yayıncılık yapan tüm mecralardaki içerikleri denetleyebiliyor.