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    Yeni Atatürk Kültür Merkezi inşaatı

    Yeni AKM'nin opera salonu olarak kullanılacak ‘küre'si tamamlandı

    © DHA /
    Kültür & Sanat
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    Taksim'in simge yapılarından Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında çalışmalar koronavirüs tedbirlerine uyularak devam ediyor. Projenin küre şeklindeki tasarımı ile en dikkat çeken noktası olan oditoryumun, çelik konstrüksiyonu tamamlandı. Opera salonu olarak kullanılacak oditoryum net şekilde ortaya çıktı.

    Yeni Atatürk Kültür Merkezi'ndeki çalışmalar havadan fotoğraflandı.

    ​Görüntülerde çelik konstrüksiyon işlemlerinin tamamlandığı, işçilerin bağlantıları yaptığı görülüyor. İnşaatın ise 24 Aralık 2020 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

    Yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM)
    © AA /
    Yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM)

    Yeni AKM nasıl olacak?

    Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında 2500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise ikinci köprüden Tarihi Yarımada'ya kadar uzanan manzaraya sahip bir restoran yer alacak.

    Yeni AKM'de binanın dış cephesi büyük bir ekrana dönüştürülecek şekilde inşa edilecek. Bu sayede Taksim Meydanı'ndaki vatandaşlar binanın dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera gibi etkinliklerin temsillerini izleme imkanı yakalayabilecek.

    Atatürk Kültür Merkezi'ne uzanan araç trafiği ise yer altı tüneline taşınacak ve merkez önü araç trafiğine kapalı hale getirilecek. Atatürk Kültür Merkezi'nin 2020'nin son çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. Binanın mimarlığını ise AKM'nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor.

    Etiketler:
    sergi salonu, Taksim, inşaat, Opera, Yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Projesi
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