Tom Cruise, Elon Musk yardımıyla uzayda film çekmeyi planlıyor

Hollywood yıldızı Tom Cruise; Tesla CEO’su Elon Musk ve Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA), yardımlarıyla uzayda çekilecek ilk film için çalışmalara başladı.

Deadline dergisinin aktardığına göre ünlü aktör Tom Cruise, Elon Musk'ın kurduğu SpaceX porgramı yardımıyla uzayda bir aksiyon filmi çekmeyi planlıyor.

Out Of This World! Tom Cruise Plots Movie To Shoot In Space With Elon Musk’s SpaceX https://t.co/ZG3sg3Gni3 pic.twitter.com/oH0nkUeCrs — Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 4, 2020

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Projenin daha ilk aşamalarında olduğu, Cruise ve Musk'ın NASA'yla birlikte çalıştıkları belirtildi.

Dergi, Cruise'in başrolünde yer aldığı ‘Görevimiz Tehlike’ (Mission: Impossible) serisinin bir devam filmi olmayacağını da aktardı.

'Uzayda çekilen ilk film olacak'

Film çekimleri gerçekleşmesi durumunda, uzayda çekilen ilk film olacak.

En tehlikeli sahnelerde dahi dublör kullanmamasıyla bilinen Cruise, Görevimiz Tehlike serisinin dördüncü filminin sahneleri için Dubai’deki Burj Khalifa binasının tepesine yakın bir noktada çekim yapmıştı.

Hollywood yıldızı, Görevimiz Tehlike 6 filmindeki bir aksiyon sahnesinin çekimlerinde atlamaya çalıştığı sırada binaya çarparak sakatlanmıştı.

Havacılık şirketi SpaceX, 2002 yılında Tesla CEO’su Elon Musk tarafından kuruldu. Musk, Dünya ve Mars arasında uzay taşımacılığını gerçekleştirmek için kurduğunu açıklamıştı.