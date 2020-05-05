'Robin', How I Met Your Mother'ın finalini yıllar sonra savundu

Pek çok hayranı hayal kırıklığına uğratacak bir şekilde sona eren kült dizilerden ‘How I Met Your Mother’ın (Annenizle Nasıl Tanıştım) yıldızlarından Cobie Smulders, yıllar sonra final hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Dokuz sezon boyunca ‘anne’ arayışı devam eden Ted Mosby’nin ‘küllenmeyen aşkı’ Robin Scherbatsky karakterine hayat veren Cobie Smulders, dizinin finalini farklı bir teori öne sürerek savundu.

Smulders, diziyi Netflix’te arka arkaya izleyerek bitirenlerin, şovun yayınlandığı zaman izleyenlere göre final konusunda daha büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Metro’ya konuşan Smulders, “İnsanlar bu konuda nasıl hissedeceklerse hissedecek ama bence yeterli zaman oldu. Bunu şimdi internet üzerinden yayınlanan bir dizi olarak izleyince diğer ilişkilerle biraz daha bağlantı kuruyorsunuz. Bence dizinin sonunda Robin ve Barney arasındaki ilişki herkesin desteklediği türden bir şeydi. Ama dizinin en başına geri döndüğünüzde, Robin ve Ted vardı. Yani bence bu bütünlüğü gördüğünüzde şovu izlemenin şimdi farklı bir yolu olduğunu düşünüyorum” dedi.

Nothing like a beautiful sunrise! Happy #EarthDay from Ted and Robin ☀️ pic.twitter.com/lEdxtI32S3 — HIMYM (@OfficialHIMYM) April 22, 2020

İlk kez 2005 yılında izleyiciyle buluşan dizi, Ted Mosby’nin dokuz sezon sonunda ‘anneyle’ tanışmasının hemen ardından 2014’te sona erdi. Milyonları ekrana çeken dizi, 30 kez Emmy Ödülleri’ne aday gösterildi, 10 kez de kazandı.