Judi Dench, İngiliz Vogue dergisinin en yaşlı kapak yıldızı oldu

104 yıldır yayın yapan British Vogue dergisi, haziran sayısı için 85 yaşındaki oyuncu Judi Dench seçti.

Yaklaşık 60 yıldır oyunculuk yapan Oscar ödüllü Dench, derginin kapağında yer alan en yaşlı kadın olarak tarihe geçti.

For the June 2020 issue of British Vogue, Dame Judi Dench, at 85, makes history as the oldest person ever to star on the cover of Vogue. Photographed prior to the coronavirus pandemic by Nick Knight and wearing @dolcegabbana. Read the full interview now: https://t.co/6kIIBZPR7G pic.twitter.com/3XcyLXEOzx — British Vogue (@BritishVogue) May 4, 2020

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‘Işığın ölmesine karşı öfke’

Emekli olmakla ilgili konuşmayı kesin bir şekilde reddeden deneyimli yıldız, "Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. O kelimeyi kullanma Giles. Bu evde değil. Burada değil. Onu ağzına alma" dedi ve Galli şair Dylan Thomas'ın yazdığı "Do not go gentle into that good night" (Nazikçe girme güzel geceye) adlı şiirine atıfta bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Işığın ölmesine karşı öfke, öfke. Bundan daha doğru bir söz söylenmedi."

Judi Dench becomes British Vogue's oldest cover star https://t.co/W73UQBQmRO — The Guardian (@guardian) May 4, 2020

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Şu an kendisini karantinaya alan Dench’in fotoğrafları, yeni tip koronaviris (Kovid-19) salgınından önce çekilmişti.

‘Büyük bir iyilik çıkarsa…’

"Diğer herkes gibi olduğumdan eminim, eşi benzeri görülmemiş zor zamanları algılamak zordur" diyen Dench, “Bunun iyi tarafı, insanların tamamen yalnız olan diğer insanların farkına varmasıdır. Eğer bundan büyük bir iyilik çıkarsa, bu da bu işin artısı olacak" diye konuştu.