Gerçek hayat kurmacayı geçti: Yaratıcısı 'bu dönemde bu kadar distopya çekilmez' diyerek Black Mirror'ı askıya aldı

Teknolojinin birey ve toplum üzerindeki etkilerini inceleyen Black Mirror (Siyah Ayna) dizisinin yaratıcısı Charlie Brooker, Radio Times’a verdiği demeçte, hayranlarının merakla beklediği 6. sezon için şu sıra dünyanın bu kadarını kaldıramayacak kadar karanlık günlerden geçtiğini söyledi.

'Kendimi güldürmeye yönelik senaryolar yazıyorum'

"İzleyicilerin şu sıra bir sezonu daha kaldırabileceğinden emin değilim" mesajını veren Charlie Brooker, şöyle konuştu:

"Bir takım işlerle meşgulüm. Ne yapıp yapmadığımla ilgili ne söyleyebilirim, bilmiyorum."

"Çöken toplamlarla ilgili hikayelere şu sıra kim dayanabilir, bilmiyorum. O yüzden onların (Black Mirror bölümlerinin) hiçbiriyle uğraşmıyorum. Mizah yeteneklerimi yeniden yoklamak hevesindeyim, o yüzden kendimi güldürmeye yönelik senaryolar yazıyorum."

Netflix's 'Black Mirror' creator isn't working on a new season because he doesn't think people could 'stomach' it right now https://t.co/x1qcKQT81l — Business Insider (@businessinsider) May 6, 2020

Son yılların en başarılı bilim kurgu dizileri arasında yer alan Black Mirror'ın 3 bölümden oluşan 5. sezonu, Netflix'te Haziran 2019'da yayımlanmıştı. Eski reytinglerine ulaşamayıp pek çok kişi tarafından hayal kırıklığı olarak değerlendirilse de bazı eleştirmenlerden olumlu not aldı.

'İnsanların karantina sürecinde neler yaptıklarına dair yeni bir dizi gündemde'

Brooker, üzerinde çalıştığı eğlenceli projenin ne olduğunu açıklamadı.

Kısa süre önce BBC, 'Brooker’s Antibacterial Wipe' adında bir projenin gündemde olduğunu duyurmuştu. Bu yarım saatlik programın insanların karantina sürecinde neler yaptıklarına odaklanacağı belirtiliyor.