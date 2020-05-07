Madonna, Kovid-19’u atlattığını açıkladı: Şu an sağlıklı ve iyiyim

Geçen hafta koronavirüse karşı antikorları olduğunu, 'biraz Kovid-19 havasını solumak istediğini' söyleyen ünlü şarkıcı Madonna, Fransa'nın başkenti Paris'teki konserleri sırasında, koronavirüse yakalandığını ancak hastalığı atlattığını, şu an sağlıklı ve iyi olduğunu belirtti.

Son günlerde sağlığıyla ilgili çıkan iddialara açıklık getirmek amacıyla Instagram hesabından paylaşımda bulunan Madonna, "Bu virüsün doğasıyla ilgili kendi araştırmasını yapmak yerine sansasyonel manşetlere inanmayı tercih edenlere bazı şeyleri netleştirmek için söylüyorum: ; Ben şu an hasta değilim" diye yazdı.

'Kovid-19 havasını soluyacağım' demişti

61 yaşındaki şarkıcı, geçen hafta yaptığı paylaşımda, "Geçen gün test yaptırdım ve antikorlarım olduğunu öğrendim. O yüzden yarın dışarı çıkıp araba süreceğim, pencereyi açacağım ve Kovid-19 havasını soluyacağım. Evet. Umarım güneş parlıyordur" ifadelerini kullanmıştı.

“Antikor testin pozitif çıktığında, bunun anlamı, sende virüs VARDI ki açık bir şekilde Paris turumun sonunda geçen 7 hafta boyunca gösteride bulunan birçok sanatçıyla beraber ben de hastaydım" diyen Madonna, şunları ekledi:

"O zaman hepimiz ağır bir grip geçirdiğimizi düşündük. Şükürler olsun ki şimdi hepimiz sağlıklı ve iyiyiz. Umarım bu, sürü psikolojisiyle hareket edenlere durumu netleştirmiştir”.

Daha önce koronavirüse aşı bulunması için 1.1 milyon dolar bağış yapan Madonna, salgın nedeniyle Fransa turu sırasında Paris'teki iki gösterisini iptal etmek zorunda kalmıştı.