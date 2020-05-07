Madonna, Kovid-19’u atlattığını açıkladı: Şu an sağlıklı ve iyiyim

Son günlerde sağlığıyla ilgili çıkan iddialara açıklık getirmek amacıyla Instagram hesabından paylaşımda bulunan Madonna, "Bu virüsün doğasıyla ilgili kendi araştırmasını yapmak yerine sansasyonel manşetlere inanmayı tercih edenlere bazı şeyleri netleştirmek için söylüyorum: ; Ben şu an hasta değilim" diye yazdı.
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Im Grateful that I can be a part of supporting Research to Find the cure for Covid -19!! 🙏🏼 And just to clear things up for people who would rather believe sensationalist headlines than do their own research about the nature of this virus— I am not currently sick. When you test positive for anti-bodies it means you HAD the virus which I. clearly did as I was sick at the end of my tour in Paris over 7 weeks ago along with many other artists in my show but at the time We all thought we had a very bad flu. Thank God we are all healthy and well now. Hope that clears things up for the band wagon jumpers!! Knowledge is Power! #covid19
'Kovid-19 havasını soluyacağım' demişti
61 yaşındaki şarkıcı, geçen hafta yaptığı paylaşımda, "Geçen gün test yaptırdım ve antikorlarım olduğunu öğrendim. O yüzden yarın dışarı çıkıp araba süreceğim, pencereyi açacağım ve Kovid-19 havasını soluyacağım. Evet. Umarım güneş parlıyordur" ifadelerini kullanmıştı.
“Antikor testin pozitif çıktığında, bunun anlamı, sende virüs VARDI ki açık bir şekilde Paris turumun sonunda geçen 7 hafta boyunca gösteride bulunan birçok sanatçıyla beraber ben de hastaydım" diyen Madonna, şunları ekledi:
"O zaman hepimiz ağır bir grip geçirdiğimizi düşündük. Şükürler olsun ki şimdi hepimiz sağlıklı ve iyiyiz. Umarım bu, sürü psikolojisiyle hareket edenlere durumu netleştirmiştir”.
Daha önce koronavirüse aşı bulunması için 1.1 milyon dolar bağış yapan Madonna, salgın nedeniyle Fransa turu sırasında Paris'teki iki gösterisini iptal etmek zorunda kalmıştı.
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