Yüzüklerin Efendisi'nin ‘Gollum’u Kovid-19'a karşı bağış için Hobbit'i canlı okuyacak

BBC'nin haberine göre, Serkis'in Alman asıllı İngiliz yazar J. R. R. Tolkien'in 1937 tarihli kitabı Hobbit'i ara vermeden baştan sona canlı okumasından elde edilecek gelir, NHS Charities Together ve Best Beginnings vakıfları arasında paylaşılacak.

Coronavirus: Gollum actor Serkis to raise cash by reading entire Hobbit live online https://t.co/J0bMcfFBi2 — Lynsey Bradford (@Lynsey_Bradford) May 7, 2020

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Yaklaşık 12 saat sürmesi beklenen yayının detaylarına, Serkis'in "Hobbitathon Covid-19 Go Fund Me Page" sayfasından erişilecek.

I want to take you on one of the greatest fantasy adventures ever written. Join me for a 12-hour armchair marathon reading of “The Hobbit”, in aid of two amazing charities which are doing extraordinary work right now to help those most in need@NHSuk @bestbeginnings #hobbitathon pic.twitter.com/q8qIO3diPT — Andy Serkis (@andyserkis) May 7, 2020

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Yayınla 100 bin pounddan fazla yardım toplanması hedefleniyor.

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Serkis, yaptığı açıklamada, "Sokağa çıkma yasağında birçoğumuz tecrit halinde mücadele veriyoruz. Bu zor zamanlarda, sizi bugüne kadar yazılmış en muhteşem fantastik maceralardan birine götürmek istiyorum. Şu anda en çok yardıma ihtiyaç duyanlar için olağanüstü işler yapan iki harika vakfa yardım toplamak amacıyla Orta Dünya'da oturarak geçecek 12 saatlik maraton" ifadesini kullandı.

The live stream will start at 10am GMT (5am EST, 2am PST) Friday 8th May. The live-stream link will be posted on the GoFundMe page on Friday morning - and our team will post here as well. — Andy Serkis (@andyserkis) May 7, 2020

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