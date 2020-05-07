Netflix'in 'Aşk 101' dizisi hakkındaki savcılık kararı belli oldu

CİMER'e yapılan bir ihbarda, Netflix Türkiye yapımı 'Aşk 101' dizisinin gençleri eşcinselliğe yönlendirdiği ve genç bireylerin gelişimini olumsuz yönde etkilediği ileri sürüldü.

Savcılık kararında söz konusu dizinin kamuya açık bir televizyon programında yayınlanmadığını, dizinin yayınladığı Netflix platformuna üye olunması gerektiği ve üyelik için de ücret talep edildiğini belirtti.

Kararda, kişilerin hür iradesiyle para vererek izlediği bir dizide insanların yine iradesiyle izlememesi gerektiği belirtilip, ihbar değerlendirmeye alınmadı.

Yeniçağ'ın aktardığına göre, savcılık şikayete yönelik soruşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Aşk 101, 1998 yılında bir lisede okuyan bir grup gencin hikayesini anlatıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı ve İpek Filiz Yazıcı gibi isimler yer alıyor.