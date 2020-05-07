Stephen King karantinadaki birçok insanın neden korku hikayeleri okumaktan hoşlandığını açıkladı

Gerilim ve korku türündeki kitaplarıyla ünlü yazar Stephen King koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan karantina dönemlerinde insanların korku hikayelerini tercih etmek sebebini şöyle açıkladı:

“Bence zor zamanlarda insanlar gerçekten ürpertici kitapları tercih ediyor. Ve bu doğrudur, çünkü 'If It bleeds' (Yazarın nisan ayında çıkan yeni kitabı – Ed.), 'Game of Gerald' (King'in en çok satan romanı 1992. - Ed.) ya da başka bir kitaba daldığınız zaman, orada durum, dört duvar arasında tuvalet kağıtsız kalmanızdan çok daha korkunçtur.”

King, roman kahramanının kendi bulundukları durumdan çok daha kötü bir durumda olduğunu düşünen okurların bir süreliğine kendi sorunlarından uzaklaştıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Ardından kitabı kapatıp bir çocuk gibi huzur içinde uyuyorsunuz. En azından bu benim teorim.”

Daha önce, Stephen King Kovid-19 pandemisi nedeniyle birçok insanın kendilerini onun korku romanlarından biri olan The Stand (1978) içinde hissettiğini ve bunun için çok üzgün olduğunu ifade etmişti.