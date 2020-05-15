Greta bu kez de Pearl Jam'in videosunda falcı oldu, iklim krizine karşı uyardı

Yaptığı konuşmalar pek çok şarkıya uyarlanan iklim aktivisti Greta Thunberg, bu kez de rock grubu Pearl Jam'in ‘Retrograde’ videosunun yıldızı oldu. Bir falcıyı canlandıran Greta, harekete geçilmediği takdirde yaşanacakları gösterdi ve iklim krizine karşı uyardı.